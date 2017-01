“Imágenes gráficas del entorno al Lago de Maracaibo” abre sus puertas en el museo Luis Chacón

enero 18, 2017 - 3:18 pm

Una propuesta artística que enaltece las bondades del Lago de Maracaibo, pueden apreciar todos los ciudadanos desde este miércoles en los espacios del Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, ubicado en la planta baja del edificio municipal.

La exposición ‘Imágenes gráficas del entorno al Lago de Maracaibo’ que fue inaugurada por la alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, presenta obras extraordinarias inspiradas en el Coquivacoa, y realizadas con técnicas de dibujo, collage y grabados.

“Es un orgullo para nosotros contar con la presencia de Marco Cárdenas, un exponente de las artes que honra con sus representaciones a este museo en su cuadragésimo aniversario”, expresó la Alcaldesa.

“Son una serie de obras figurativas, porque creo que la figuración hay que defenderla, pues son obras netamente gráficas, no pictóricas, son dibujos y grabados con una expresión muy particular y personal que me ha dado a conocer a nivel nacional e internacional”, explicó el artista plástico.

Marco Cárdenas agregó las obras tienen una concepción un poco misteriosa, “también pueden percibir sombras oscuras o muy negras que quizás no son de mucho agrado pero he intentado hacerlo lo más agradable posible para que la gente pueda observarla y sentir emocionalmente lo que el artista está viviendo”, destacó.

También este miércoles se llevó a cabo el taller de narrativa llamado, “Por la Brevedad del Caso”, dictado por el escritor Luis Perozo.

Nota de prensa