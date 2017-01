Hoy es día de Nuestra Señora de la Paz, patrona de Trujillo

enero 24, 2017 - 5:30 am

Este domingo 24 de enero se celebra el día de Nuestra Señora de La Paz, patrona del estado Trujillo.

Para conmemorar a su patrona, los trujillanos realizaron la tradicional procesión de la Virgen.

Desde 1568 la Virgen de Nuestra Señora de la Paz es la patrona espiritual de Trujillo.

Según cuenta la historia de su devoción, en el cerro llamado Peña de la Virgen, apareció la imagen de la Virgen María a varios vecinos del pueblo de Carmona. Con facciones muy originales y un gran ánimo de juventud, la joven aparecía caminando por las tardes a comprar velas para su lumbre, y fue en una pulpería donde unos hombres le preguntaron: “¿Por qué anda sola?” y ella les respondería: “Sola no, sino con Dios, el sol y las estrellas”. Otra versión de la respuesta es: “Hijos no se les olvide que ando con Dios, mi protector”. Al seguirle los pasos, los vecinos observaron que se ocultó entre una roca y de inmediato comenzaron a observar algunos destellos en la peña y descubrirían entonces de que no era una joven mortal que vivía en la comunidad, sino que era la Bienaventurada Virgen María.

En honor a esta advocación de la Virgen, fue inaugurado en diciembre de 1983 el Monumento a la Virgen de la Paz, obra diseñada por el escultor Manuel de la Fuente y cálculos del ingeniero Rosendo Camargo. Esta estructura Consta de cinco miradores, desde donde se pueden observar casi la totalidad del estado Trujillo, parte de la Sierra Nevada de Mérida y de la Costa Sur del Lago de Maracaibo.

Noticia al Día/Otras fuentes