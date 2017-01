Hiram Gaviria: Urge hacer propuestas basadas en la crisis, cifras de abastecimiento son precarias

enero 13, 2017 - 1:16 pm

El presidente del Partido Unión y Entendimiento (Puente), Hiram Gaviria, señaló este viernes que independientemente del bando político en el país urge hacer propuestas basadas en la crisis. “El abastecimiento actual es precario, aunque no hayan cifras oficiales, los indicadores privados prevén una caída del 24,6% en la producción de alimentos en el 2016 con respecto al 2015”.

Agregó que el problema en torno a la comida está afectando a 30 millones de venezolanos y no se está resolviendo, afirmó que hay estudios que demuestran que 1 de cada 10 venezolanos ha hurgado en la basura en busca de alimentos, situación que, a su juicio, es producto de “las malas políticas agropecuarias y la corrupción en torno a las importaciones”.

“Hemos tenido una caída bestial en la producción en rubros como pollo, porcino, arroz, entre otros, a parte tienes un control de precio que es irreal, no hay nada más caro que lo que no se consigue. ¿Quién puede comprar, con sueldo mínimo, un kilo de carne en 8 mil bolívares?, ¿quién consigue un kilo de harina de maíz en 190 bolívares?”, dijo.

En este sentido, apuntó que el carnet de la patria representa una discriminación del gobierno, considera injusto censar a los venezolanos para que quienes confiese su adhesión al sistema sean los que tengan derechos a ciertos productos. “Ni el carnet de la patria y ni los Clap son la solución para el abastecimiento en Venezuela (…) El problema de la escasez no se resuelve repartiendo limosna”.

Afirmó que el 2017 pinta muy mal porque al frente de la gestión alimentaria no hay funcionarios capacitados que conozcan el sector sino militares. “No es nada contra la institución militar, pero no es posible que las políticas públicas sean manejas por personas que no tienen conocimiento de muchos temas”.

En desarrollo…

Noticia al Día