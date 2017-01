Hipertensión y problemas gástricos se incrementaron en enero tras los “pecadillos” de alimentos decembrinos

enero 4, 2017 - 11:04 am

Hipertensión, diabetes, cardiopatías, reflujo gástrico y colon irritable se incrementaron entre los diagnósticos de enero tras los llamados “pecadillos” de diciembre.

Todos abusan, todos se sienten mal, pero nadie va a consulta en diciembre. En enero ya como tradición los especialistas esperan a los pacientes con complicaciones a enfermedades preestablecidas o cuando alteraciones en orgánulos generalmente sanos. La comida y el alcohol son las principales causas.

“Uno sabe que van a venir. Hoy me falleció un paciente joven. Tuvo un infarto y fue dado de alta el 24 de diciembre. El 30 se volvió a sentir mal, pero no vino. Lamentablemente falleció y no es el único caso”, reveló el cardiólogo intensivista Williams Fernández.

Las subidas de azúcar son frecuentes, también el descontrol de la tensión, así como los trastornos gástricos, tras ingerir un plato navideño que, de acuerdo a la especialista en nutrición y dietética, Neyla Romero contiene más de 7.000 calorías lo necesario para 5 días, pero en una sola sentada.

“Hallacas, pernil y pan de jamón y ensalada, van acompañadas de postres y bebidas azucaradas, sin contar con el licor, y sin incluir tampoco es una cena y que al siguiente día lo vuelves a comer, y esta vez recalentado”, dijo Romero.

Los especialistas recomiendan acudir a chequeo médico, seguir las recomendaciones, hacer ejercicio e informarse mejor.

Avance

Noticia al Día