Henri Falcón: El diálogo tiene mayor impacto si hay presión en la calle

enero 13, 2017 - 6:35 pm

Abandono del cargo del Presidente aprobado por la AN, es inútil y engañoso, insistió

”Hoy más que nunca es importante reencontrarnos en la fe. Los actores de la política, tenemos que reflexionar y demostrarle al pueblo que sí es posible caminar de la mano a pesar de nuestras diferencias”, dijo el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, en el marco a la procesión de la Divina Pastora que se realizará este sábado.

Agregó, ”nosotros desde la oposición tenemos que hacer nuestras revisiones y tratar de ubicarnos en los problemas de la gente”.

Respecto al diálogo, manifestó que no hay país en el mundo que no haya acudido a este proceso para salir adelante.

A criterio de Falcón el diálogo no ha funcionado porque hay muchos complejos, ”y no hay compromiso por ninguna de las partes. En el diálogo debe privar es el interés de Venezuela y no de ningún partido”.

”El abandono del cargo establecido por la Asamblea Nacional, es inútil y no es Constitucional. Eso es engañoso y no se le puede hacer al país”

A criterio de Falcón, la presión de calle es necesaria y aplaudida por la mayor parte del país, pero debe ser con un sentido, con metas claras, sin violencia y en el marco de la Constitución.

Asimismo, manifestó que uno de los errores de la oposición fue abordar un solo camino. ”El cambio en el país requiere de una salida política, pero es necesario sentarse en una mesa”.

”A nosotros lo que nos hace falta es un buen gobierno, un gobierno que gobierne y eso lo vamos a lograr en paz. Tenemos que pedirle a la Divina Pastora para quienes conducen al país rectifiquen”, expresó.

Destacó que sería un buen gesto del gobierno que permitiera la liberación de algunos políticos privados de libertad.

Noticia al Día