Héctor Rodríguez: “Desde el Bloque de la Patria no confiamos en esta AN”

El jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, manifestó que la Asamblea Nacional que entrega hoy la junta directiva, fue totalmente negativa para el pueblo venezolano y que por lo tanto los diputados del GPP no confían en lo que será la nueva presidencia parlamentaria

“Durante el año 2016 la AN se dedicó a proponer leyes inconstitucionales y se negaron a legislar a favor del pueblo”, expresó durante la primera sesión de este año.

Agregó que desde el Bloque de la Patria se espera que la nueva directiva, a ser elegida el día de hoy, se pongan al margen de la ley y fomente leyes constitucionales para el parlamento. Sin embargo resaltó: “Desde el Bloque de la Patria no confiamos en esta AN, pero le decimos al pueblo que no dejaremos de hacer valer sus derechos en este hemiciclo”.

Asimismo, Rodríguez dijo que el pueblo venezolano no puede estar sometido a las peleas de los partidos de la MUD en la AN. “Sus peleas internas por quién se queda en los mejores puestos siempre son de conocimiento general para el pueblo… Se la pasan discutiendo sus cargos y no dan respuestas al pueblo que los eligió”.

