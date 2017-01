Héctor Rodríguez: A los venezolanos no les sirvió para nada una AN opositora

enero 12, 2017 - 7:52 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Héctor Rodríguez, indicó este jueves que durante el año 2016, la Asamblea Nacional (AN) no le sirvió de manera positiva al país y consideró que fue un “espacio de peleas”.

“Ni el mas opositor puede decir que la Asamblea sirvió para algo”, acotó durante un encuentro con representantes del Congreso de la Patria en el estado Anzoátegui.

El jefe del bloque parlamentario de la patria envió un mensaje a la oposición en el que indicó que dentro del Psuv darán la “pelea” que tengan que dar “para defender al país”.

“Nosotros fuimos capaces de resistir el 2016, mariados y contra con las cuerdas. Este año 2017 no lo estamos arrancando mariados, contra la cuerdas, estamos en el centro del ring, con fuerza, con coraje, con valentía, para dar la pelea que tengamos que dar. No se equivoque la oposición. Si no pudieron con nosotros el año pasado, en el 2017 menos van a poder”, afirmó.

Rodríguez reiteró que el 2016 fue un año difícil en lo económico para el país en el que el barril de petróleo rozó los 20 dólares. “Hubo meses completos en que no le entró un dólar a la patria”, expresó.

Noticia al Día/Globovisión