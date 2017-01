“Hasta acá llegué”: la difícil tarea de terminar con amores tóxicos

enero 12, 2017 - 4:08 pm

Es peor que una droga, no puede ser que sea tan imbécil, volví a pisar la misma baldosa floja —dice con ojos hinchados de impotencia y frustración una mujer de 40 años, amante incondicional de un compañero de trabajo casado. Él promete que su divorcio está pronto, ella le cree, se decepciona, lo deja un tiempo y vuelve.

Hace 16 años, casi la mitad de su vida.

“Siempre el mismo terror a la soledad me hizo esperar en vano que me dieras tu mano”

El triste cuento una y otra vez. En algún lugar de las redes sociales leí “lo malo no es tropezar dos veces con la misma piedra, lo grave es encariñarse son ella”, resalta el especialista Alejandro Schujma, para el diario argentino El Clarin.

Los seres humanos tenemos la capacidad de lo simbólico, maravilloso don de poner palabras, imaginar , soñar, crear, buscar salidas alternativas, hacer algo distinto cuando nosotros decidamos hacerlo.

La contracara: una preocupante y, a menudo, tóxica ausencia de los instintos básicos. A ningún animal pequeño se le ocurriría desafiar a un león, huye prudentemente, el miedo lo preserva del sufrir y del descuartizamiento. No necesita la reafirmación de su autoestima, no se siente inferior, no precisa la aprobación del rey de la selva, solo quiere salvar su pellejo.

​En el hombre este mecanismo de preservación no funciona de forma tan automática. “Tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra: es un perro”. Punto. No haría falta consultar a un médico veterinario para corroborar esta afirmación. Sin embargo, hombres y mujeres muchas veces descreen de lo evidente. Maltrato sistemático, hombres o mujeres casados como elección de objeto del deseo, jugadores compulsivos, adictos, y siguen las firmas. Penélopes del siglo XXI tejiendo en las redes, esperando que algo cambie, que lo mágico suceda y nos reafirme que es posible lo que a las claras no lo es.

No es sencilla la vida en pareja, claro que no, y cada vez hay más modalidades y construcciones lingüísticas para designar diferentes estadíos de las relaciones amorosas.

Digo como primera hipótesis: si estamos bien con nosotros mismos, podremos enfrentar situaciones de encuentro con el otro pensando, sintiendo y eligiendo. Remarco esta última palabra: elegir.

Esta mujer del relato no elige, no es libre en sus decisiones. Atrapada por sus miedos, sus fantasmas, y una historia de abandonos, no es libre. Abandonos que se repiten en esta relación imposible en la que se embarca e hipoteca años larguísimos de su vida. Esperando del otro algo que no llegará, como esperaba de sus padres siendo niña.

Lo que no se elabora se repite, porque no lo entendemos, porque nos sigue doliendo el pasado y lo traemos al presente una y otra vez.

Es común escuchar historias de elecciones repetidas, patrones que penosamente vuelven a la escena. Mujeres que sueñan con rescatar a su príncipe azul de las garras de alguna adicción que los atrapa. Enfermarse de a dos se llama el cuento. Dependencia y co-dependencia. Hombres que eligen mujeres que jamás los harán felices, y viceversa.

Salen de una historia, pausa, respiran (no mucho) y vuelven a bucear en otra casi igual. Así siguen “loopeando y surfeando”, como me decía un paciente de 38 años que coleccionaba fracasos sentimentales.

Hay hombres y mujeres, solo que es más sencillo relacionarse con dispositivos y temores que con el otro real, en estos tiempos vivimos.

No será sin miedo que se desarme lo que años llevó armar, no será sin angustia que se reformulen los pilares esenciales de la vida de un hombre y una mujer. Pero créanme que a veces, muchas veces, es saludable, es menester poder decir: “Hasta acá llegué”. Tres palabras solamente, pero tan difíciles de pronunciar como animarse a lo que en principio parece un abismo desconocido y terrible.

Los divanes de los terapeutas están poblados de hombres y mujeres que temerosos de enfrentar situaciones desconocidas perpetúan relaciones de pareja que están tan extintas como los dinosaurios. Parejas embalsamadas, podríamos decir.

Empecinamientos temerosos, adultos infelices, hijos que sufren viendo a sus padres transitar la senda del desamor, la tristeza en estado puro. “No me puedo imaginar lejos de mi familia”, suelo escuchar a menudo. Cada uno elige su forma de ser feliz, o de intentarlo al menos, y también la forma de sufrir.

Clarin