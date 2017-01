¡Hace historia en Australia! Serena Williams conquista su 23ro título de Grand Slam

enero 28, 2017 - 8:34 am

Serena Williams se impuso a su hermana Venus, en el duelo estadounidense por el título en el Abierto de Australia, por 6-4 y 6-4, para recuperar así el puesto de número uno del mundo, y conquistar este título por séptima vez, y sin ceder un set.

La tenista de 35 años, además rompió la igualdad que mantenía con la alemana Steffi Graf y figura ahora con 23 Grand Slam, a un solo título de Margaret Court. Todo ello, en 88 minutos de en una final pobre en cuanto a juego, y que acabó con 46 errores no forzados, 25 de ellos para Venus.

Siete veces campeona en Australia, Serena ganó además otros siete títulos en Wimbledon, seis US Open y tres Roland Garros. La primera de esas coronas llegó en 1999, hace casi 18 años. La menor de las Williams sin duda tiene una carrera notable y casi imposible de igualar en el futuro, con un total de 72 torneos ganador en el circuito y una vigencia increíble.

“Fue muy difícil ganar este año en Australia, quiero felicitar a Venus, que además de mi hermana es una gran persona, sin ella no podría haber ganado 23 títulos de Grand Slam, ni siquiera uno. Me inspiró toda la vida y me hizo ser mejor tenista”, comentó Serena.

Venus, en tanto, que disputaba su primera final de Grand Slam en ocho años, subirá hasta el puesto 11 y quedará a menos de 200 puntos del Top 10.

Noticia al Día/Agencias