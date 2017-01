¡Gracias! (Alberto Morán)

enero 31, 2017 - 9:20 am

Después del tratamiento sobre el cáncer que me sorprendió en la amígdala izquierda, hace un año exactamente, mi vida se debatió entre dos preocupaciones provocadas, primero, por el resultado de la tomografía de cuello (con contraste) que, en definitiva, sería la que diría de manera certera, si el tumor de la garganta había bajado a los ganglios, o lo avasallaron en el sitio las once quimioterapias y las 35 radioterapias tal cual ocurrió y, segundo, por la incertidumbre de cómo hacer para responder a las ayudas, y en especial, a todo se amor y esos bonitos deseos que la gente me entregó sin remilgos, sin condiciones, incluso, algunos sin conocerme.

Podría decir “gracias”, pero esa palabra sola la siento hueca, vacía, y las “gracias” que yo quiero dar, las quiero dar con el corazón, con el alma, con lo que me resta de vida, desde lo más profundo de mi ser. Y no sé si lo logre. No fue cualquier cosa esa enorme avalancha de generosidad y solidaridad que se precipitó sobre mí en ese momento tan difícil de mi vida.

De todas manera comienzo agradeciendo a Dios Nuestro Señor por su grandeza, por su inmensa bondad, por su infinita conmiseración, y después a la Gobernación del Zulia por su aporte económico, y permítanme no hacer más menciones, porque también hubo personas que me hicieron transacciones financieras y me prestaron cualquier otro tipo de ayuda, y no voy a correr el riesgo de que se me olvide alguna y hiera susceptibilidades, y también porque para mí fue tan valioso el dinero como el aporte inmaterial, por ejemplo, las oraciones de toda esa gente que me dio su apoyo espiritual de forma incondicional. Sentí ese amor, ese cariño. Sentí la sinceridad de esos gestos humanitarios, misericordiosos, en los escritos y en las acciones, los gestos, la voz de las personas.

Yo nunca le había encontrado sentido a los pésames en los velorios y decía: ¿que se le pude decir a un doliente que haya perdido al padre, la madre o un hijo? Pensaba que había que dejarle todo ese dolor al tiempo. Pero el cáncer me demostró lo contrario. Y me di cuenta que escuchar o leer a un amigo dándote sus palabras de aliento en esas circunstancias, no tiene precio. Cuanto desahoga la tristeza. Como consuela el alma. Como produce la paz interior que tanto anhelamos.

Por eso, en este momento estoy aquí en la línea de fuego de una férrea batalla que va de mi cabeza a mi computadora, prendiendo retribuir tanta nobleza, queriendo dar unas “gracias” a la altura de todos esos hermosos sentimientos, y percibo que no puedo. No se imaginan las veces que he borrado la entrada y muchos de los párrafos subsiguientes para llegar hasta aquí, y siento que no he dicho nada.

En esa situación prefiero más bien concluir, dejarlo hasta aquí y decirles “gracias”, “gracias” como la canción de José Alfredo Jiménez, no con la profundidad poética de este cantautor mexicano de la cual carezco, pero sí con el amor y el sentimiento que caracteriza al gran compositor a quien me permito parafrasear, porque quiero que sepan que la plata la gasté en médicos, exámenes clínicos, medicinas, ahora, las oraciones y los buenos deseos, los tengo aquí dentro del pecho y no me los quita nadie ¡esos!, esos se van conmigo hasta la muerte…

