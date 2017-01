Gobierno rechaza “consejos” de la cancillería colombiana sobre asuntos internos de Venezuela

enero 8, 2017 - 9:01 pm

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, rechazó este domingo que la cancillería de Colombia “busque dar consejos” sobre asuntos internos del país.

“A veces sale la cancillería colombiana a darle consejo a Venezuela, no no, paren eso, a Venezuela no le da consejo nadie”, exclamó el primer mandatario.

Maduro, quien retomó la transmisión dominical de sus programas, comentó que en situación similar, “es como si la cancillería venezolana saliera a decirle al presidente Santos haga esto, suelte a los presos del ELN, cumpla el acuerdo con las FARC”.

Resaltó que entre Colombia y Venezuela deben imperar los valores de “cooperación, colaboración, no intervencionismo, diplomacia, son los aprendizajes que debemos sacar de todo el esfuerzo que hacemos diariamente”.

Aclarado el punto, ratificó su intención de colaborar al proceso de paz del vecino país.

Noticia al Día