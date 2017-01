Gerardo Blyde: Para que haya diálogo sincero debe haber propuestas equilibradas

enero 27, 2017 - 11:43 pm

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, indicó que para que haya un diálogo sincero en el país debe haber propuestas equilibradas, pues a su juicio, la hoja de trabajo que presentaron los acompañantes internacionales busca “la rendición de la Asamblea Nacional”.

“Yo creo que la propuesta que hicieron los mediadores es realmente parcializada y debe ser una propuesta que sea equilibrada, porque si haces una propuesta parcializada siempre corres el riesgo que no lo acepte una de las partes, ahí hay simplemente una propuesta para rendición de la AN, de las luchas democráticas y una rendición por el restablecimiento del orden constitucional”, Blayde

Durante un homenaje a los docentes del municipio Baruta, Blyde, mencionó que que los observadores internacionales en el diálogo no deben estar parcializados.

Indicó que lo primordial que debe contener cualquier solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es el rescate al voto

“En el presupuesto del CNE no se incluyó, presupuesto que aprobó el presidente Maduro solito, sin la AN; no se ha incluido sino el 10% de todo lo que requirió el CNE para este año 2017 eso quiere decir que en ese presupuesto no está contenida ninguna elección por lo tanto hay también que hacer la solicitud de recursos adicionales”, reiteró.

“¿Qué le pasa a ese directorio que no se reúne para estas cosas tan importantes?”, se preguntó el burgomaestre.

El alcalde señaló que en el CNE aun no hay un cronograma establecido para que se realicen las elecciones de alcaldes y gobernadores este año.

Globovisión