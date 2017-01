Gene Cernan, el último hombre que pisó la Luna, muere a los 82 años

enero 16, 2017 - 11:23 pm

El astronauta estadounidense Eugene Cernan, el último hombre en pisar la Luna, falleció hoy a los 82 años, según anunció la Agencia Espacial Estadounidense (NASA).

Cernan fue el comandante del Apolo 17 en diciembre de 1972, la última misión lunar y uno de los vuelos finales del Apolo.

Cuando Cernan salió del módulo lunar “Challenger” se convirtió en la undécima persona en caminar sobre la Luna, el piloto del módulo lunar, Jack Schmitt, fue el duodécimo.

Pero como comandante, Cernan fue el último en volver a entrar en el módulo lunar, dándole la designación de ser la última persona en caminar sobre la superficie lunar.

Sus palabras no llegarían a ser tan famosas como la primera frase de Neil Armstrong pronunciada desde la Luna, sin embargo, el último adiós de Cernan fue casi tan poético.

“El desafío de Estados Unidos de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana”, dijo Cernan.

La historia del último aterrizaje lunar dirigido por él ha sido recogida en el documental “The Last Man on the Moon”, “El último hombre en la luna”, de 2007, donde el astronauta explica las sensaciones extraordinarias que experimentó mientras pisaba aquella superficie incomparable.

Cernan había servido anteriormente como el piloto del módulo lunar del Apolo 10 y fue piloto en la misión de Gemini IX.

En el vuelo de Apolo 10, Cernan y el comandante Tom Stafford volaron casi 13 kilómetros sobre la superficie de la Luna, lo que sirvió como “ensayo general” para la histórica misión Apolo 11 dos meses más tarde.

El astronauta acumuló 566 horas y 15 minutos en el espacio, de los cuales 73 horas fueron empleadas en la superficie de la Luna, según la NASA.

Nacido en Chicago en 1934, se licenció en Ingeniería Eléctrica y obtuvo un máster en Ciencias de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Naval de Postgrado de Estados Unidos. Fue capitán de la Armada y seleccionado en el tercer grupo de astronautas de la NASA en 1963.

Se retiró de la NASA y la Marina en 1976 y tras su muerte solo quedan otros seis astronautas vivos que hayan caminado sobre la Luna.

EFE