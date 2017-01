Freestyler venezolana consiguió su quinto Récord Guinness

enero 20, 2017 - 4:15 pm

La freestlyer venezolana Laura Biondo volvió a sorprender a propios y extraños al demostrar sus habilidades y conseguir su quinto récord Guinness, al realizar la mayor cantidad de toques de pelota un minuto en con el truco Clipper.

La acróbata tocó el balón en 33 oportunidades para superar los 30 que tenía como barrera. “Lo romperé nuevamente”, comentó la Biondo ante las cámaras de un canal en Facebook, el cual se llenó de comentarios en apoyo a la criolla.

El truco Clipper consiste dejar una pierna de apoyo mientras que la otra la rodea, y se toca la esférica con la parte interna del pie que está libre.

La virtuosa futbolista rompió el record en el lugar de prácticas del espectáculo “Luzia” de la famosa compañía canadiense Cirque du Soleil, donde ella también trabaja siendo parte del evento.

El show se encuentra en San Francisco, California hasta el 29 de enero y luego se trasladará a San Jose, en el mismo estado.

Los récords

Biondo, que nació en Caracas hace 27, es la primer freestyler mujer que está en el prestigioso anuario, tiene la marca con mayor cantidad de toques de balón con la cabeza para una mujer en un minuto, con 208. La artista también posee el registro de la mayor cantidad de “pataditas” a una pelota estando sentada durante un minuto con 103 y la mayor cantidad de pataditas de pie en 60 segundos con 135.

Además, realizó 52 “Vueltas al Mundo” (Around The World) en un minuto. Este truco consiste en dejar la pelota flotando en el aire y antes de que caiga, pasar el pie alrededor de ella.

Cirque du Soleil felicitó a su artista, a través de su cuenta en Twitter, por su logro conseguido. “Voy por el sexto”, decretó.

#LUZIA #Football Dancer Laura Biondo smashed her 5th #GuinnessWorldRecord @GWR with 33 “clipper” tricks performed in one minute ⚽️ #GWR2017 pic.twitter.com/iB453D8r9p

— Cirque du Soleil (@Cirque) 19 de enero de 2017