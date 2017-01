Francia se coronó con su histórico segundo título en el Miss Universo (Video)

enero 29, 2017 - 10:59 pm

El momento de tensión terminó, lo que parecía una nueva hazaña para Colombia quedó mitigado por la victoria de Iris Mittenaere, miss Francia como la nueva soberana universal.

El histórico segundo título consagrado por el país galo fue alcanzado la 65 edición del certamen de belleza realizado en el SM Mall of Asia Arena de Pasay, en Manila Filipina.

Tras una noche en la que parecía quelas posibilidades de repetir una final entre las representantes de Colombia y Filipinas eran cada vez más altas, la representante francesa fue elegida como la nueva reina de la belleza mundial.

Francia, Haiti y Colombia se convirtieron en las tres finalistas de la gala.

Mittenaere, de 24 años, estudia para dentista y quiere trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere.

Miss Haiti, Raquel Pelissier, de 25 años, también logró un momento histórico al convertirse en la primera candidata de su país en llegar a la fase final del certamen. La joven sobrevivió al terremoto de 2010 y habla cuatro idiomas. Estudia una maestría en optometría y lucha contra el glaucoma.

Por su parte, Andrés Tovar, de 23 años, se quedó con las ganas de darle el triunfo a su país, quedando como segunda finalista. La favorita para repetir la postal del 2015 se graduó de diseño industrial y producción fotográfica. Practica voleibol y le gustaría trabajar por causas ambientales.

El jurado está integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.

