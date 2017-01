Festival Zuliano de Teatro cerrará con broche de oro este jueves 26 de enero

enero 24, 2017 - 4:45 pm

La Gobernación del Zulia, la Secretaría de Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura preparan los escenarios para la gran final del Festival Zuliano de Teatro Integrador, a realizarse este jueves 26 de enero en los espacios del Teatro Baralt, a partir de las 5:00 de la tarde.

El Festival Regional de Teatro Integrador 2016 está dirigido a agrupaciones de teatro aficionados y amateur que desarrollan su labor en los diversos espacios culturales y educativos del estado Zulia, con el objetivo de presentar grupos teatrales de los cinco ejes territoriales de la región: Sur del Lago, Costa Oriental, Perijá, Guajira y Central o Metropolitana.

Mildred Luzardo, Secretaria de Cultura del estado, afirmó que las agrupaciones de Teatro Aficionados serán todas aquellas que desarrollan su labor, suscrita –exclusivamente- a una comunidad, una institución cultural o educativa, que no han alcanzado rango de profesionales, no reciban un estipendio por sus representaciones, no tengan un instrumento legal que los agrupe profesionalmente, que no firmen contratos, no reciban subvenciones de su labor, se desenvuelven fuera de los circuitos teatrales profesionales o comerciales y que no tengan una trayectoria reconocida en los ámbitos regional, nacional e internacional.

La escogencia de los grupos seleccionados para la final del Festival de Teatro Integrador 2016, estuvo a cargo de los Coordinadores de la Dirección de Casas y Centros de la Secretaría de Cultura y los Operadores Culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Zulia. Los grupos que demostraran su talento en 30 minutos son: Grupo de Teatro Escuela Bolivariana Amparo, por el eje Perijá, Grupo Estable de Teatro “Roberto González”, de La Cañada de Urdaneta, Juventud Teatral de La Costa Oriental del Lago y Amas Teatro, por Maracaibo.

La presentación es gratis y la premiación de los ganadores se realizará este 26 de como parte de la celebración de la Jornada de la Zulianidad