Fedecámaras llama a diseñar plan antiinflacionario

enero 30, 2017 - 12:37 pm

Para el presidente de Fedecámaras Falcón, Daniel Villa, para rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos es necesario el logro de un acuerdo antiinflacionario.

“La solución no es el aumento de sueldos y salarios, creo que tiene que haber un compromiso para que vayamos a un plan antiinflacionario, para que nosotros podamos ponerle freno a la inflación y de esta forma el poder adquisitivo de los venezolanos, el sueldo, los salarios y todo el ingreso no se le vuelva sal y agua”, expresó.

A juicio de Villa, esto más que necesario es obligatorio, además explicó que el esquema de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde hacen vida sector público y privado así como también los trabajadores debe replicarse en Venezuela.

“Nosotros no podemos ir cada quien con una agenda por un solo lado. Por ello, saludamos la reciente reunión que hubo entre el Ministro del Trabajo y nuestro presidente Francisco Martínez”, indicó.

Cabe destacar que en la Península de Paraguaná se llevó a cabo la II Cumbre “Venezuela tierra de oportunidades”, donde estuvieron presentes representantes de organizaciones gremiales como Fedecámaras, Consecomercio y Fedeagro, entre otras.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseveró que es necesario revertir la situación económica que atraviesa el país, objetivo que considera posible a través de la concertación y el diálogo.

Los ponentes del sector empresarial y comercial del país coincidieron en que para reactivar la economía del país es indispensable que se desmonte los controles de cambio y de precios.

En este sentido, José Luís Naranjo, presidente de la Corporación para la Zona Libre de Paraguaná (Corpotulipa), ente adscrito al Ministerio de Turismo, ofreció una conferencia sobre las oportunidades de negocios en la región, consideró el evento propicio para “hacer lo que me toca, algunos pueden sentir temor a la críticas y a preguntas que no pueden contestar, pero yo tengo la moral en alto (…) No negamos que tenemos dificultades, pero seguimos creyendo en el país y el mensaje que transmitamos ahora hará la diferencia en el futuro”.

El Universal