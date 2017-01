Fedecámaras: “La única agenda que debe prevalecer en este momento, es la agenda llamada Venezuela”

enero 17, 2017 - 10:52 am

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, estuvo en el programa Marca País con Aymara Lorenzo transmitido por Fedecámaras Radio y comentó sobre la importancia que tiene esta nueva plataforma comunicacional que generará contenido y brindará la oportunidad de hablarle a Venezuela, a los empresarios y a los ciudadanos, “dentro y fuera de Venezuela, un beneficio y una nueva manera de hacer radio, entrar en la modernidad es lo más importante”, indicó.

Expresó que la Memoria y Cuenta realizada por el Presidente de la República este domingo ante el TSJ y no ante la AN, acentúa la falta de balance y equilibrio de Poderes en Venezuela, “mientras sigan teniendo este choque entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo… crearán una diatriba que a los venezolanos no le genera ningún valor agregado a la solución de los problemas”,

Con respecto a la extensión por sexta vez consecutiva del Decreto de Emergencia Económica aseguró que esto solo demuestra que no se está yendo por la ruta adecuada y que no se está realizando el abordaje estructural necesario, hizo un llamado al Ejecutivo de dar fiel cumplimiento a la Constitución y las leyes; “En Venezuela urge desmontar la desconfianza”, definió.

En referencia a la reunión que sostuvo el miércoles pasado con el Ministro del trabajo, Francisco Torrealba, destacó que el principal planteamiento expresado por la Federación es la implementación del diálogo social tripartito en conjunto con la revisión del Plan de la Patria, además agregó que dividieron las propuestas en tres grandes bloques: la revisión de la Ley Orgánica de los trabajadores, la discusión del contrato social en el ámbito tripartito y el articulo 26 del diálogo social.

