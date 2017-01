Fallece el escritor y crítico británico John Berger

enero 2, 2017 - 6:15 pm

El escritor, historiador y crítico de arte británico John Berger, fallecido a los 90 años en su residencia en Francia, fue uno de los escritores más influyentes de su generación y ganador del Premio Booker, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa por la novela “G” (1972).

Berger, también pintor, nació el 5 de noviembre de 1926 en Highams Park, en Londres, y, tras servir en el Ejército británico de 1944 a 1946, estudió arte en la Central School of Art y la Chelsea School of Art de la capital británica.

En 1952 comenzó a colaborar con el semanario de izquierdas “New Statesman” y se convirtió muy pronto en uno de los más famosos críticos marxistas teñidos por el humanismo.

En 1972 publicó su libro de ensayo más famoso, “Los modos de mirar”, que luego sería convertido en una serie de televisión para la BBC.

El polifacético artista también colaboró como guionista con el director de cine suizo Alain Tanner en algunas películas, entre ellas “La Salamandre” (1971), “y “Jonás que tendrá 25 años en el año 2000” (1976).

Con el fotógrafo Jean Mohr publicó el libro “Another Way of Telling”, sobre la técnica documental y la teoría de la fotografía.

Otros libros suyos fueron “Arte y Revolución”, “El momento del cubismo y otros ensayos”, “Éxito y fracaso de Picasso”, “Sobre el mirar”, “Fotocopias”, “La forma de un bolsillo” y “La Trilogía: De sus fatigas”, sobre la experiencia de los campesinos europeos emigrados a la ciudad.

Por su libro de ficción “From A to X, a Story in Letters” fue candidato a la edición de 2008 del premio Man Booker.

Berger comenzó, sin embargo, su carrera literaria no como ensayista, sino con una novela, “A Painter of Our Time”, que escribió en 1956, publicó en 1958 y que fue muy polémica.

En una entrevista con el diario “The Guardian”, el propio Berger explicaría que el libro había sido fruto de su convivencia con un grupo de refugiados políticos del fascismo cada uno de los cuales tenía su historia a contar sobre Budapest, Berlín y Viena.

El mismo año en que publicó “Los modos de mirar” (1972), Berger regresó a la ficción con “G”, novela picaresca de carácter experimental con la que ganó el premio Booker y el James Tait Black Memorial Prize.

Berger escribió también obras de carácter sociológico, entre ellas: “Un hombre afortunado: la historia de un médico rural” (1967) y “A Seventh Man: Migrant Workers in Europe” (1975).

Durante la década de los ochenta publicó la famosa trilogía “De sus fatigas”, en la que abordó el cambio social provocado por el paso de lo rural a lo urbano.

“Here is Where We Meet” fue una serie de cuentos sobre los muertos y que el autor articuló en su relato “To The Wedding”, publicado en 1995, cuando desveló que su nuera era seropositiva.

Berger tuvo tres hijos: Jacob, director de cine; Katya, escritora y crítica de cine, e Yves, artista.

EFE