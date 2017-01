Estudio: Poca actividad sexual aumenta riesgo de muerte súbita en mujeres

enero 17, 2017 - 5:12 am

Según investigaciones de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, los eventos cardíacos agudos se asocian de manera significativa con episodios esporádicos de actividad física sexual, pero este mar es mejor entre las mujeres que habitualmente realizan ejercicios.

El trabajo fue publicado en la revista The Journal of the American Medical Association.

El sexo o la actividad física en mujeres que no realizan ejercicio regular, incrementan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco e incluso de causar muerte súbita.

Los investigadores afirmaron que las mujeres que mantienen relaciones sexuales una vez al mes, son las que tienen mayores probabilidades de padecer un ataque al corazón o morir de forma súbita.

Se han analizado datos de 14 estudios y se llegó a la conclusión que las mujeres tienen 3.5 veces más riesgo de ataque al corazón cuando realizan la actividad sexual esporádicamente.

La investigación sugiere que no se debe dejar de practicar el ejercicio para mejorar el acto sexual, esta actividad física reduce el riesgo de ataques cardíacos.

