Estos tres famosos comparten hoy su cumpleaños: Nicolás Sarkosy, Carlos Slim y Nick Carter

enero 28, 2017 - 5:30 am

Nicolas Sarkozy, el popular político siempre ha querido mantener una parte de sí misma oculta.

A los 62 años, sigue siendo un hombre con muchas facetas.

Nacido en París el 28 de enero de 1955, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia francesa.

El ex presidente de Telmex Carlos Slim celebra hoy su 76 cumpleaños.

Carlos Slim, el popular empresario siempre ha querido mantener una parte de sí misma oculta. A los 76 años, sigue siendo un hombre con muchas facetas.

Nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940 con el nombre de Carlos Slim Helú, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia mexicana.

Nick Carter, vocalista de los Backstreet Boys celebra hoy su 37 cumpleaños.

Nacido en Jamestown el 28 de enero de 1980 con el nombre de Nickolas Gene Carter, su carrera abarca una esfera de muchas épocas y gustos diferentes en la historia estadounidense.

Llegó a lanzar un álbum en solitario llamado Now or Never durante el hiato de la banda. Ha hecho apariciones ocasionales en televisión y protagonizó su propio reality show, House of Carters. Es el hermano mayor del cantante Aaron Carter. En 2011 ha lanzado su segundo álbum en solitario llamado “I’m Taking Off”.

