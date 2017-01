Entérate cual fue la primera escogencia de Cardenales en el draft de sustituciones de la postemporada

enero 11, 2017 - 11:01 pm

Los Cardenales de Lara tomarán como primera escogencia de la semifinal a Omar Bencomo Jr., lanzador de los Bravos de Margarita. “Estoy orgulloso de venir a un equipo donde mi papá fue campeón y lanzó en la Serie del Caribe”, expresó el diestro tras su llegada a los “pajaros rojos”.

“Bencomo tuvo una excelente serie contra nosotros y ha sido uno de los mejores en la liga durante los dos últimos años”, afirmó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de los larenses. El directivo armó su plan B en caso de que Williams Pérez no pueda ver acción con ellos. “Pérez firmó con los Cachorros y presionan para que no vaya más. Tomar a Bencomo es un seguro contra esa situación. Si él no puede lanzar, no había abridor para el segundo juego y con Omar aseguraros ese problema”, explicó. El serpentinero de los isleños es la primera de las dos sustituciones correspondientes que harán lo equipos en esta semifinal.

Omar Bencomo Jr. se incorporó al cuerpo de abridores y se subirá a la lomita este jueves en el primer encuentros de semifinales de crepusculares contra el ganador del encuentro del comodín. “Es una responsabilidad lanzar primer juego pero ya estaba listo. Sí Bravos ganaba la serie, igual iba mañana”.

Manuel Piña no seguirá con Lara

Los crepusculares no podrán contar para la siguiente ronda con el receptor Manuel Piña, ya que los Cerveceros de Milwaukee le ordenaron que detuviera su actuación en la pelota criolla.

El mánager Luis Dorante definió la rotacion de lanzadores que utilizará para la próxima fase de la postemporada. El primer juego se encargará Omar Bencomo Jr., Raúl Rivero se subirá a la lomita después, Jorge Martínez hará lo propio en el tercero y Néstor Molina actuará en el cuarto compromiso.

Este jueves se hará el draft

Los tres equipos restantes realizaran sus escogencias del draft en la mañana de este jueves, para luego en la noche disputar el primer choque de esta fase.

Cardenales tomará como primera escogencia de la semifinal a Omar Bencomo Jr. lanzador de los Bravos de Margarita. pic.twitter.com/14lFjQgEuv — Cardenalesdelara.com (@CardenalesDice) 11 de enero de 2017

Rotación para semifinal:

1er Juego: Omar Bencomo Jr

2do Juego: Raúl Rivero

3er Juego: Jorge Martínez

4to Juego: Néstor Molina pic.twitter.com/dxfQcEnC1T — Cardenalesdelara.com (@CardenalesDice) 11 de enero de 2017



