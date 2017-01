Emocionante propuesta de matrimonio se vivió en pleno juego de las Águilas (Video)

enero 17, 2017 - 3:47 pm

Un emocionante momento se vivió en el juego de las Águilas del Zulia contra Caribes de Anzoátegui la noche de este lunes, con una inesperada propuesta de matrimonio en el estadio Luis Aparicio El Grande, de Maracaibo.

La fiebre béisbolera se presta para todo, tal es la expresión de amor que ofreció el joven Víctor Boscán a su novia Anyela Prieto en pleno juego, que quitó unos minutos de atención de los presentes para ser testigos de esta propuesta que afortunadamente terminó en un final feliz.

Anyela pensaba que iba a participar en un concurso junto a su novio, pero Víctor tenía todo preparado, porque hasta Agui, la mascota de las Águilas, fue cómplice de este conmovedor momento.

“Y yo pensaba que iba a participar en un concurso, el que me conoce sabe lo difícil que es sorprenderme, nunca pensé que algún día me iba a quedar sin palabras y llegaría el momento que ni un SI de la emoción me podía salir. Te amo y mil veces SI me quiero casar contigo”, escribió Prieto a través de su cuenta en Instagram.

¡Felicidades a los futuros esposos!.

