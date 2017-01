El sanatorio sin psiquiatras donde se vive entre el olvido y la demencia

enero 17, 2017 - 1:01 pm

Están más flacos. No comen igual. Nadie los visita. No tienen colchones. Ninguno se queja. ¿Y qué de su enfermedad? ¿Y qué de su avance o retroceso? ¿Y qué aparte del pollo? Esta es la historia de quienes viven en el Instituto de Resocialización Psiquiátrica El Moján (IRSM), otro centro asistencial que padece la crisis del país, pero donde sus pacientes no tienen capacidad de protestar y nadie les da la razón porque no la tienen: están dementes.

A media hora de Maracaibo en carro aproximadamente está la granja, olvidada por el mundo y que recuerda a una historia de pueblos fantasmas muy al estilo de Pedro Páramo. Los huéspedes tienen la mirada perdida, se mesen, dialogan con frases incomprensibles, piden ayuda, pero nadie acude a su rescate.

“La mayoría tiene esquizofrenia crónica, otros son bipolares, con retardo mental o drogodependientes. Esto se une a la depresión crónica por su condición. Su capacidad cognitiva está muy comprometida. Lo más que hacen es fugarse. Al año tenemos como 40 fugas, de las cuales unas 10 no regresan. No los encontramos, no los podemos recuperar”, informa el coordinador general, José Montes, quien tiene 28 años laborando en el centro.

Así salió Hugo Urribarrí, de 42 años, hace un mes. Con su pantalón corto y su camisa azul marino, el característico uniforme de este centro. Subió la cerca y desapareció entre las calles. Ante la mirada absorta de otro compañero que dio el aviso, pero nadie pudo hacer nada. Generalmente los salen a buscar, pero ahorita no hay carro y caminando nadie lo encontró. Se declaró en desaparición perenne. Nadie supo más nada de él.

Esta granja en un principio tenía la finalidad de internar a pacientes psiquiátricos que tuvieran la posibilidad de ser reinsertados a la sociedad, pero nada ahora es así. Se convirtió en un depósito de gente que nadie reclama. Algunos van a dar ahí después de que sus familiares los dejan con números falsos de contacto. Y no vuelven. Quedan a expensas del Estado y de alguna que otra ONG caritativa.

“Como todo lo que hay dentro de Venezuela, hemos sido golpeados duramente por la crisis económica que vive el país. Desde 2015 esto se ha deteriorado sorpresivamente. El personal de enfermería se ha ido, los médicos también. No hay psiquiátras, ni psicólogos. Parece increíble, pero son escasos empleados para todos los pacientes, para atenderlos, lavarles, cocinarles, darles las medicinas, vigilarlos. Si es un centro psiquiátrico y no hay psiquiatras se entiende lo mal que estamos. Se han ido por el sueldo. El único médico general que tenemos viene tres veces a la semana y cobra 8.000 bolívares mensuales. No podemos hacer mucho con Bs. 1.800 diarios asignados por paciente. El personal se ha ido en busca de mejores entradas y pocos tienen interés en trabajar en una zona tan apartada”, señaló el administrador del centro Rafael Chourio.

Aunque parezca increíble esa es la cifra. Con Bs. 1.800 deben cubrir el desayuno, el almuerzo, la cena, el aseo y cualquier emergencia. Obviamente, no alcanza para nada.

“Han rebajado y mucho. Antes tenían sus tres comidas más dos meriendas. Ahora solo se les sirven dos veces al día y nada de merienda. Lo que hay es pollo y eso gracias a la Alcaldía de Mara que nos ha apoyado en esta crisis. Atrás quedó la época donde le celebrábamos con torta los cumpleaños a los pacientes. Nada de eso”, señaló Chourio.

De 199 la población bajó a 79 pacientes entre las muertes, las fugas prolongadas y el vencimiento de permiso.

Caminar por entre esos muros es desesperante. Todo parece gris. No hay color. Faltan colchones. Muchos pacientes deben dormir en el cemento pelado. Hay unos aislados; esos son los casos más desesperantes. En una habitación de 3×3 metros con una cama y un baño, sin televisor, sin libros, sin nada que los acompañe más que su cerebro atormentado.

“Necesito que me ayude, estoy aquí porque me porté mal, pero ya ha pasado tiempo. Yo solo quebré cuatro vidrios en mi casa porque había tomado, pero no estoy loco, ni estaba drogado”, dice Óscar Armando Romero, apenas tiene 36 años, pero un destino incierto, apresado por sus problemas mentales y la frustración de quienes quisieran hacer algo para ayudarlo.

A su lado, celda por medio, está otro joven que no sabe su propio nombre: “Él no está aislado por agresividad, sino porque tiene una enfermedad contagiosa. Padece de tuberculosis”, dice con lamento el coordinador.

En medio de los dos está David, está ahí desde hace un mes, después de que agredió físicamente a otro demente y lo envió al hospital: “Yo no hice nada, yo no hice, nada, se lo juro que no lo recuerdo”, asegura.

A pesar de las carencias, el centro está limpio. Muchas labores que nadie hace la asumen los propios pacientes en medio de su tragedia personal. “Ellos se levantan temprano, comen y se ponen a limpiar. Mantienen el patio limpio de malezas”, explica Chourio. Insólitamente quien vigila la entrada es otro paciente: “Él está educado. Si quisiera podría irse, pero sabe que no debe hacerlo. Cuida que no se fuguen los demás. La gente se fuga porque es obvio que nadie que esté aquí es porque quiera estarlo. En medio de su desvarío ellos saben que no los quieren”, asegura el coordinador general.

El día se les pasa entre la soledad y los diálogos de su propia cabeza. Pocos reciben visitas. El 70% representa lo que es llamado abandono social.

“De los Bs. 1.800 también deben salir los servicios fúnebres. Constantemente hay fallecidos, algunos son por problemas orgánicos, pero la mayoría mueren de vejez. Hace un mes falleció Manuel Paz. Tenía 30 años aquí. No hubo plata para velarlo. Nadie vino. Nunca nadie lo visitó. Sus compañeros de habitación no están en su consciencia por lo cual fue directo a la urna y directo al sepulcro. No se puede hacer más nada. Así es el final de todos los pacientes aquí. No tienen dolientes en vida, menos muertos”, señaló el administrador.

El personal agradece cualquier ayuda. Confía en que el Ministerio de Salud cumpla las promesas ofrecidas para este año, cuando se comprometió a aumentar el presupuesto y a dotar de colchones. “Ya llegó el lote de uniformes nuevos, ya comenzaron a cumplir, ojalá que sigan así, porque hasta a uno se le está enfermando la mente con tanta necesidad. A mí me ha pegado mucho esto. Llevo 15 años aquí y primera vez que veo una situación tan difícil. Uno les toma cariño, todos somos como una sola familia”, dice sombrío Chourio.

En medio de los rostros aletargados, resalta el de Numan Enrique Barboza, un joven de 33 años, campeón de Karate: “Yo quiero dar una opinión. Aquí hacen falta muchas cosas señora, yo me doy cuenta de que se pierde mucho tiempo. Yo solo estoy pasando unas vacaciones, pero ya veo que los demás no hacen nada. No hay equipos para hacer ejercicio. Yo hago en medio de todo. Y siempre tengo algo a mano para leer”, dice mostrando una revista rota y sucia.

No cabe duda de que la vida de carencias y abandono no los ayudará a reinsertarse algún día a la sociedad. Algunos tienen daños irreparables y muchos se han hundido más en los laberintos de su memorias trastornadas, a la espera de que solo Dios los ampare. Así se vive en el Instituto de Resocialización Psiquiátrica El Moján, un sanatorio sin psiquiatras, un lugar sombrío donde solo se come pollo, donde no hay visitas, donde falta la razón, donde el mundo se pasea entre el abandono y la demencia.

