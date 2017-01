El Reloj de diamantes que le robaron a Félix Hernández fue recuperado por la policía de Seattle

enero 27, 2017 - 10:36 am

Al as de los Marineros, Félix Hernández, una banda de ladrones que operaba en el área de Seattle le robó su anillo del All Star de 2015 y un reloj grabado, informó la policía.

El robo ocurrió en noviembre, dijo la policía en una conferencia de prensa el miércoles, para anunciar que habían detenido a tres hombres sospechosos de apuntar a casas de lujo en la zona. Una investigación de nueve meses los llevó a una casa en el oeste de Seattle, donde recuperaron $ 500,000 en artículos robados.

Hernández había perdido más de 1,5 millones de dólares en bienes, incluyendo el reloj de diamantes grabado con su apodo, “Rey Félix”, dijo la policía.

Uno de los sospechosos llevaba el reloj de Hernández cuando fue arrestado.”Fueron muy selectivos en sus objetivos”, dijo el jefe de policía de Bellevue, Steve Mylett. Esa fue su firma.El grupo utilizó el dinero de los artículos robados principalmente en comidas de lujo, clubes de striptease y viajes, indicó la policía.

Un anillo de la Serie Mundial de los Yankees de 2000 también fue sustraído al as de los Marineros y se recuperó en el escondite de los sospechosos. Ese anillo, sin embargo, era una réplica que los Yankees le regalaron durante un partido que Hernández inició para los Marineros en 2015.

This is the watch worn by one of the suspect’s at the time of the arrest. Notice it says “King Felix.” Oops. King Felix among the victims. pic.twitter.com/ONtaz5Lfh5

— Alex Rozier (@AlexRozierK5) 25 de enero de 2017