El nuevo monoplaza de Fernando Alonso se presentará el 24 de febrero

enero 16, 2017 - 12:40 pm

La escudería británica de Fórmula Uno McLaren, que tiene como piloto principal al español Fernando Alonso, presentará el nuevo coche de 2017 el próximo 24 de febrero, según anunció el equipo en sus redes sociales.

El nuevo monoplaza, que será desvelado un día después de que se presente oficialmente el de Mercedes y en la misma fecha que lo hará el de Ferrari, será desvelado ante la presencia de Fernando Alonso y del belga Stoffel Vandoorne, quien será el nuevo compañero del español en la cita mundial.

Tanto la nueva apuesta de McLaren para el mundial de 2017, como la del resto de escuderías, tienen previsto afrontar los primeros test en pista a partir del 27 de febrero, cuando se darán cita en el circuito barcelonés de Montmeló, en sesiones que durarán hasta el 2 de marzo.

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw

— McLaren (@McLarenF1) 16 de enero de 2017