El mundo del deporte le dio la bienvenida al 2017

enero 1, 2017 - 10:04 am

Aunque el 2016 fue de buen augurio para muchos, y de malos momentos para otros: distintas personalidades del deporte y atletas le dieron la bienvenida a un nuevo año que recibieron con buenos deseos.

Rafael Dudamel, el colombiano James Rodríguez fueron algunos de los personajes del deporte que dedicaron un minuto de su tiempo para llenar de buenos deseos la redes sociales, esperando que a su seguidores tengan un año lleno de paz y prosperidad.

felicidades que tengan un gran año 2017 son nuestros deseo HAPPY NEW YEAR have great 2017 pic.twitter.com/auhkGgCU1P

Happy for the victory in #AbuDhabi! Happy New Year to everyone! pic.twitter.com/RxhhyAwWwb

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 de enero de 2017