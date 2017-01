Recordamos el legado de Virginia Woolf a los 135 años de su natalicio

enero 25, 2017 - 5:00 am

Considerada como una de las mejores escritoras británicas, Virginia Woolf cumple 134 años. Actualmente reconocida como una líder novelista, ensayista y cuentista en el movimiento feminista y una de las figuras más relevantes del modernismo literario del siglo XX, con un sitio de honor en el panteón de los clásicos.

Originaria de Londres-Gran Bretaña, Adeline Virginia Stephen nació el 25 de Enero de 1882 hasta su muerte en 1941, a causa de un ahogamiento provocado por ella misma, tras colocar varias rocas en sus bolsillos, en el Río Ouse, cerca de su hogar Sussex. Woolf sufría de un trastorno bipolar que la inducía a periodos de profunda depresión que la incapacitaban para llevar una vida normal. La escritora se despidió de su esposo con una breve carta: “Siento que voy a enloquecer de nuevo”…”Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles, no puedo recuperarme esta vez, comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme; así que hago lo que mejor me parece que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible”.

Su niñez fue bastante difícil, su primera crisis depresiva fue cuando repentinamente pierde a su madre, hecho que le provocó el primero de muchos episodios depresivos que enfrentaría en su vida. Dos años después, sufre otro duro golpe emocional con la muerte de su media hermana Stella, quien se había hecho cargo de la familia tras la muerte de la madre; además, sufrió junto a su hermana Vanessa, abusos por parte de sus hermanastros.

Cuando murió su padre de cáncer en 1905, antes de que Virginia cumpliera los 23 años, la joven escritora ya había tenido su primer intento de suicidio. Recientes estudios sobre la psicología de la autora apuntan a que una posible homosexualidad fue parte del tormento particular de la escritora en una época y sociedad de estrictos códigos morales. En 1912 se casó con Leonard Woolf con quien fundaría la editorial Hogarth Press, desde la que daba a conocer a jóvenes promesas de la literatura como T.S. Eliot y K. Mansfield.

Woolf creció en el seno de una familia de la alta burguesía y recibió de sus padres, una educación muy familiar, también de tutores particulares que le aportaron muchos conocimientos para su formación literaria. La escritora fue miembro del Grupo de Bloomsbury, un selecto club de intelectuales con miembros como John Maynard Keynes, E.M. Forester, MacCarthy, Duncan Grant, Vanessa Bell, Roger Fry o Clive Bell.

En la actualidad, Woolf se mantiene presente en los corazones de quienes logró conquistar a través de sus obras como el Fin de Viaje (1945), Noche y día (1919), La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), Los años (1937), entre otras novelas. Y a través de su ensayo, Una habitación propia (1929) por la cual atestigua que fue una de las primeras ideólogas feministas: “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción”.



Agencias