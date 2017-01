Donald Trump: El estadounidense más polémico en la Casa Blanca

enero 20, 2017 - 6:00 am

“El calentamiento global no existe. Fue un invento de los chinos “… “Nunca he visto una persona flaca bebiendo Coca Cola de dieta”… “Hace tres semanas pensaba que él (Barack Obama) probablemente había nacido en este país. Ahora mismo tengo dudas… “Robert Pattinson no debería aceptar de nuevo a Kristen Steward. Le fue infiel como una perra y lo volverá a hacer “… “Están trayendo sus drogas… Son violadores… Si soy elegido presidente construiré un muro y haré que México lo pague”… “(Arianna Huffington ) Es fea por dentro y por fuera. Ahora entiendo por qué su marido la dejó por otro hombre”…

La polémica parece una condición indivisible a su personalidad. Es Donald Trump, el magnate, el presidente electo de los Estados Unidos, el histriónico o simplemente The Donald (El Donald, un apodo que le popularizó en una entrevista su primera esposa Ivana Zelníčková).

Este neoyorquino ha destrozado los pronósticos de partida. Sus detractores lo consideran un histrión con tentaciones autoritarias, la ayuda del racismo y el populismo. Entre sus muchas polémicas resaltan su conocida exigencia de construir un muro con México y facturar el coste a su Gobierno, así como prohibir la entrada a su país a los musulmanes.

Por la radicalización de sus ideas los nervios están albor de buena parte del mundo ante la llegada a la Presidencia. “Es el único Presidente que uno no quiera que cumpla lo que prometió”, se dice en las redes sociales. El asombro aún no cabe en la mente especialmente porque el lanzamiento de su candidatura se vio en un principio como solo asunto de farándula. Muchos ni siquiera creían que resultara electo por el partido Republicano, pero los resultados a electorales fueron una sorpresa. Los votantes estuvieron divididos. Hilary Clinton, la otra alternativa, también era considera por una parte como de la “vieja política”, mientras que el magnate se convirtió en la esperanza de un sector sustancial de la sociedad estadounidense cansada de los políticos tradicionales.

¿Quién es Donald Trump? ¿Un loco? ¿Un genio? ¿Un fenómeno mediático?

El magnate es visto como el propio estadounidense, regionalista y protector de los suyos, de la américa libre. Representa a la tribu blanca, la misma que se siente ultraja y que aspira a derrotar en las urnas a la tribu hispana, la negra, la islamista y a todos los fenómenos y tendencias que, supuestamente, han erosionado su poder a lo largo de los años.

Pero los orígenes de Trump dejarían mucho que desear a la “raza aria” estadounidense. “El Donald” sin los inmigrantes no existiría: Nació el 14 de junio de 1946, en el barrio neoyorquino de Queens. Su madre llegó de Escocia sin papeles y con US$50 en el bolsillo, y sus abuelos paternos también eran inmigrantes alemanes.

Los medios en EE.UU. señalan que Trump siempre ha sostenido que su madre (Mary Anne MacLeod ) viajó inicialmente al país como turista y no con la intención de residir en él. Pero contrario a esta idea de que luego regresó para casarse con el constructor Fred Trump, los documentos de aduana indican que desde el principio tenía intenciones de quedarse en el país.

El hoy candidato republicano fue uno de los cinco hijos de Mary Anne y de Fred, casados en 1936. Su abuelo, Frederick Trump, llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885, y adquirió la nacionalidad en 1892.

A los 13 años, tras tener problemas de conducta que llevaron a su salida de la escuela, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York (NYMA).

Trump fue a la Universidad de Fordham en el Bronx durante dos años, pero se pasó a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, porque Wharton tenía uno de los pocos programas de estudio dedicados al sector inmobiliario. Se graduó en 1968, con un grado de Licenciado en Ciencias en Economía y Antropología.

Comenzó en la empresa de bienes raíces de su padre Elizabeth Trump and Son, focalizada en la vivienda de clase media para arrendar en Brooklyn, Queens y Staten Island. Uno de sus primeros proyectos, todavía en la universidad, fue la revitalizacion del complejo de apartamentos de Swifton Village en Cincinnati, en el estado de Ohio, que su padre había comprado por 5.7 millones de dólares en 1962.

En 1971, se instaló en Manhattan, donde participó en grandes proyectos inmobiliarios y usó una arquitectura vistosa para ganar reconocimiento entre el público.

Hacia 1989, algunas malas decisiones comerciales lo llevaron a la cesación de pagos. Trump financió la construcción de un tercer casino, también llamado Taj Mahal, sobre todo con bonos basura. Aunque reforzó sus negocios con préstamos adicionales y pospuso el pago de intereses, hacia 1991, la creciente deuda lo llevó a la bancarrota comercial y cerca de la personal.

A finales de los años 1990 su situación financiera mejoró. Trump tiene varios cientos de miles de metros cuadrados en Manhattan.

En 2015, la revista Forbes calculó que tenía una fortuna neta de 4.100 millones de dólares. En junio de 2015, la revista Business Insider publicó un estado financiero suministrado por el propio Trump, con fecha del 30 de junio de 2014. Según el documento, su fortuna es de 8.700 millones de dólares. De esa cantidad, 3.300 millones corresponden a “Negocios de licencias de bienes raíces, marcas y desarrollos basados en marcas”, descritos por Business Insider como “básicamente (implicando) que Trump valora su carácter en 3.300 millones de dólares”.

Entre sus primeras acciones estuvo la construcción de una serie de propiedades, diversificándose a clubes y construyendo numerosos hoteles y casinos. Además compró acciones sobre la Organización Miss Universo, organización que realiza los concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente, siendo la cadena televisiva NBC, quien posee el resto de las acciones.

Para comienzos del nuevo milenio, Trump había reconstruido su imperio, ahora era dueño de una serie de propiedades como la Trump World Tower, Trump Hotel Las Vegas, Trump Ocean Club International Hotel & Tower, la serie de hoteles Trump International Tower & Hotel, en varias ciudades, además de los antiguos casinos y un nuevo hotel en una de las islas palmera de Dubái.

Actualmente, la Trump Organization administra una serie de propiedades ubicadas en diversos países, como Panamá, Brasil, el Caribe y en diferentes zonas de Estados Unidos y la Trump Entertaiment ha expandido el número de sus casinos. Trump además escribió el libro “El arte de volver”, en el cual narra sus experiencias durante la debacle que sufrió en los años 1990 y la manera como logró sobreponerse.

En 2005, estrenó el reality show, The Apprentice (El aprendiz) que emitió la cadena NBC, un show estelar con la participación de entre 16 a 18 empresarios que compiten por un premio de 250 000 dólares y un contrato para dirigir una de sus empresas. En 2007, anunció que llevaría su programa a otra cadena pero, posteriormente NBC anunció que volvería a sus pantallas.

Es coautor de un libro llamado “¿Por qué queremos que tú seas rico?”, el cual lo escribió en sociedad y de acuerdo con su amigo Robert Kiyosaki, un escritor de libros de ayuda financiera. A finales del 2007 publicó “Piensa grande y patea traseros en negocios y la vida”.

Pero “El Donald” no es solo una máquina de dinero, como todo lo que le rodea también es conocido su “corazoncito”. Fiel creyente del matrimonio ha ido al altar tres veces, arriesgándose a los lamentos financieros ocasionados por sus divorcios.

En 1977 Trump se casó con Ivana Zelníčková, con quien tuvo tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric. Posteriormente le tocó el turno a Marla Maples, con quien procreó a Tiffany. También se divorció de esta en junio de 1999 y en febrero de 2008 en una entrevista en el programa Nightline, Trump comentó sobre sus exesposas: “Sé que competir es muy difícil para ellas (Ivana y Marla) porque amo lo que hago, de veras lo amo”.

El 22 de enero de 2005 “El Donald” volvió al altar. Esta vez con Melania Knauss (nacida en Eslovenia), en Palm Beach, en Florida. Con ella tuvo a Barron William Trump, el quinto de Trump.

El magnate tiene siete nietos: cinco de su hijo Donald Jr. y dos de Ivanka.

Husmeando en la vida íntima de Trump se sabe que es presbiterano. “Soy protestante, soy presbiterano. He tenido una buena relación con la Iglesia Cristiana. Creo que la religión es algo maravilloso. Creo que la mía es una maravillosa religión”, ha dicho.

Sobre la conversión de su hija Ivanka al judaísmo dijo sentirse orgulloso: “No solo tengo nietos judíos, tengo una hija judía y estoy muy orgulloso por eso”.

Su participación en la política no es nueva. En 2011, un informe del Center for Responsive Politics mostró que durante dos décadas de elecciones en Estados Unidos, Trump contribuyó a las candidaturas tanto de candidatos republicanos como demócratas. En las elecciones presidenciales de 2012, apoyó a Mitt Romney y en 1980 a Ronald Reagan.

Trump ha hablado de candidaturas presidenciales en 1988, 2004 y 2012, y para gobernador de Nueva York en 2006 y 2014, sin que esas candidaturas se concretaran.

El 16 de junio de 2015, en la ciudad estadounidense de Nueva York, Trump anunció su precandidatura para las elecciones de 2016, por el Partido Republicano, bajo el eslogan “We are going to make our country great again” (Vamos a hacer a nuestro país grande de nuevo). En su presentación, Trump criticó el avance de China en la economía mundial y también la presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

El discurso de Trump generó controversia, ya que hizo comentarios despectivos hacia México. Estas declaraciones causaron el enojo de la comunidad latina de los Estados Unidos e hicieron que varias empresas (como NBC, Macy’s, y Univisión) cortaran relaciones comerciales con Trump.

Al parecer el famoso lema “Que hablen bien o mal, pero que hablen” le ha dado buen resultado a El Donald. Todo, absolutamente todo lo que dice acapara los titulares de los medios de comunicación.

No cabe duda de que rompió los protocolos con su notable humor, insultos y falta de filtro. Llama a sus oponentes “idiotas”, “débiles” y “asqueroso” y eso incrementa su popularidad. Ningún presidente de EE UU. se había comportado como lo hace Trump.

Con este personaje no hay tintas medias: o lo odias o lo amas. Aunque todos parecen odiarlo los resultados electorales indicaron otra cosa. Algunos pensaron que era una estrategia para vender condominios eso de que lanzara una campaña presidencial. Nadie pensaría que llegaría tan lejos y nadie puede pronosticar hasta dónde llegará. Cada acción parece un suicido político excepto porque no resultan serlo. Resulta curioso que un personaje tan publico sea a la vez un enigma, pero muchos se preguntan qué pasara con Estados Unidos y el mundo después de que asuma la Presidencia. Todos parecen odiarlo porque es evidente su rivalidad con los medios, quienes tienen el poder de publicar o no publicar lo que se quiera del nuevo presiente de EE. UU pero Donald Trump demostró que se puede llegar a la Casa Blanca aún con los más grandes medios en contra. La intriga permanece intacta: ¿un“showman” dirigirá la primera economía y el ejército más poderoso. del mundo?.

Foto: Archivo

