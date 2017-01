El criollo Nicolás Cardona finalizó tercero en la categoría maratón en el Rally Dakar

enero 14, 2017 - 7:09 pm

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó este sábado el Rally Dakar Paraguay-Bolivia-Argentina, XXXIX edición que culminó en Buenos Aires, capital de Argentina, agotadora prueba que lo ha visto por tercera ocasión completar la distancia, en esta oportunidad en el vigésimo séptimo lugar en la general y tercero en la clase maratón.

Nicolás Cardona, en una KTM 450cc atendida por la formación española Pedrega Racing, arribó a Buenos Aires luego de recorrer la etapa final que comenzó en Río Cuarto, en una ruta de 786 kilómetros con una breve

prueba especial de 64 kilómetros al comienzo de la misma. Tras las doce etapas de rigor, el nativo de Barquisimeto empleó un tiempo total de 37 horas, 31 minutos con 31 segundos, para finalizar a 5 horas, 25 minutos y 15 segundos del triunfador en la general, el británico Sam Sunderland, a los mandos de una KTM 450cc Rally.

Para el centauro larense de 31 años de edad, fue la tercera ocasión en cuatro presentaciones en que consigue arribar a la meta en el Dakar. El año 2016, Cardona había finalizado cuarto en maratón y vigésimo noveno en la general, mientras su mejor actuación la realizó en 2014, cuando se hizo con el triunfo en maratón y completó la ruta en la vigésima casilla absoluta.

Luego de haber avanzado del cuarto al segundo lugar en la clase Maratón en las jornadas diez y once, en el día final Nicolás Cardona se ha visto sorprendido en la clasificación final al ser adelantado in extremis por el lusitano Goncalo Reis, centauro que consiguió aventajar al criollo por escasos 4 segundos, al recuperar casi un minuto en el último tramo y así quedarse con el segundo peldaño en la división para motos a las que no se les permite efectuar modificaciones ni cambios mecánicos mayores durante la carrera.

El triunfo en Maratón fue para el andorrano Christian España, especialista que encabezó esta modalidad desde el comienzo del recorrido. España quedó colocado en el vigésimo primer lugar en la general y superó por casi una hora y 15 minutos a la dupla Reis y Cardona, quinteto que completaron el español Marc Sola y el estonio Thoomas Trissa. 24 corredores concluyeron en esta división.

El primer puesto en la última etapa del Dakar 2017 se lo adjudicó el francés Adrien van Beveren, en una Yamaha WR 450F, tras señalar el mismo registro que el español Gerrard Farres, en una KTM 450cc Rally. El tiempo del ganador en la prueba especial fue de 30 minutos con 29 segundos. En la clasificación general, Sam Sunderland le otorgó a Gran Bretaña su primer éxito en esta prueba, tras acumular 32 horas, 6 minutos con 22 segundos y relegar por poco más de media hora al austriaco Matthias Walkner, ambos sobre monturas KTM oficiales.

En la tabla no oficial que agrupa a los representantes latinoamericanos, Nicolás Cardona culminó en la quinta plaza, posición de privilegio que se llevó el debutante argentino Franco Caimi, tras concluir octavo absoluto y además segundo en la clase Súper Producción. El segundo puesto entre los latinos fue para el experimentado boliviano Juan Carlos Salvatierra, undécimo en la tabla general, seguido del argentino Martin Duplessis, el boliviano Daniel Nosiglia y en el quinto el venezolano Nicolás Cardona. Hasta 24 motociclistas latinoamericanos completaron la ruta, mientras uno de los favoritos, el chileno Pablo Quintanilla, tuvo que abandonar cuando ocupaba el segundo lugar a tres días de la finalización.

En lo que muchos pilotos y especialistas han coincidido en señalar como una de sus ediciones más extremas – dificultad que se incrementó por las malas condiciones meteorológicas en la altura de Bolivia y Argentina – el Dakar 2017 en la versión de motos registró un total de 38 abandonos, mientras 98 pilotos completaron los casi 9000 kilómetros que tuvo el recorrido, ruta que a su vez sufrió drásticas alteraciones al haber sido suspendidas dos etapas y modificadas otras tantas, recortándole unos 1500 kilómetros en pruebas especiales.

Agencias