El billete de Bs. 500 llegó a la Curva de Molina (Fotos)

enero 26, 2017 - 4:01 pm

Para pagar las verduras sirvió el nuevo billete de 500 bolívares, puesto en circulación por el Gobierno Nacional. El comercio informal ya manipuló la nueva moneda aunque con escepticismo, debido a que los bancos “no aceptan depositarlo”.

“El patrono mío fue al banco con el billete para depositarlo y no lo quisieron aceptar. Aquí lo tengo guardado para cuando entre en circulación como es porque los clientes tampoco lo quieren aceptar”, detalló Luis Paz, vendedor que mostró a Noticia al Día la unidad monetaria.

Según relata el joven de 19, el cliente que le pagó con el billete de color azul aseguró haberlo traído a Maracaibo desde Caracas.

En tal sentido, Marvelis Cortes, afirmó que hasta la fecha le han pagado con tres billetes, que conserva en su casa.

“Como los bancos no lo están aceptando yo me los llevé a mi casa hasta que pueda usarlo. La muchacha que me los entregó me dijo: no te vayas a asustar con lo que te voy a pagar, y pensé que sería con billetes de 10 bolívares, pero me salió con la sorpresa”, relató.

No sólo la unidad de 500 bolívares ha circulado por “el centro de la zona oeste” de la capital zuliana. Leonel Molero comentó que han pasado clientes por la zona con monedas y billetes de 20 mil bolívares.

“Aquí sí están circulando los billetes. Ya van varios compañeros que han recibido los billetes y algunos clientes han mostrado de más alta denominación”, aseveró el comerciante.

Sin embargo, los más viejos se sorprenden con la nueva moneda, dicen que les cuesta distinguirlo pues “son iguales a los viejos sólo que con otro color”.

El rumor del mercado asegura que han sido los “bachaqueros” quienes han puesto en circulación el billete.

Andrés Boscán

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día