El Año Nuevo vietnamita, sinónimo de patriotismo alentado por el régimen

enero 25, 2017 - 5:38 am

Todo un país en rojo y amarillo. A poco días del Año Nuevo, la bandera vietnamita adoptada tras la reunificación en 1975 está omnipresente, un gesto patriótico alentado por las autoridades a golpe de mensajes de audio.

Oficialmente, colgar el estandarte rojo con una estrella amarilla, que recuerda la victoria del norte de Vietnam sobre el sur respaldado por Estados Unidos, no es obligatorio.

Pero la presión social es fuerte en este país comunista de partido único. Y las autoridades difunden el mensaje en bucle, especialmente mediante altavoces colocados en las calles.

“No me gusta verme obligado a colgar banderas, pero no quiero problemas así que hago simplemente lo que me dicen”, explica a la AFP Minh, negándose a dar su nombre completo.

Las celebraciones del Año Nuevo lunar, denominadas Tet, no son el único momento en que está bien visto sacar a la calle los colores nacionales. La misma situación se repite en cada gran festividad, ya sea la conmemoración de la creación del partido comunista o la fiesta nacional.

AFP