El aguilucho Freddy Galvis estará un año más con los Filis

enero 12, 2017 - 7:10 pm

El campocorto venezolano Freddy Galvis vestirá por sexto año consecutivo la camiseta de los Filis de Filadelfia, luego de llegar a un acuerdo con el equipo y evitar el abitraje salarial.

El pelotero de las Águilas del Zulia ganará 4.35 millones de dólares en 2017, así lo informó el periodista Todd Zolecki en su cuenta de Twitter.

El “Topo” debutó los Filis en el 2012 y su talento comenzó a florecer para adueñarse del shortstop en el 2015 y ser el titular indiscutible del equipo. El falconiano bateó para .241/ .274/ .399 en 158 encuentros disputados y 584 apariciones en el plato en la pasada temporada, con 20 cuadrangulares, 67 carreras impulsadas, 26 dobles, tres triples, robó 17 almohadillas.

La principal oferta era de 4.4 millones, pero tras negociaciones se quedaron con la segunda propuesta. Galvis en sus cinco años en las Grandes Ligas ha dejado un promedio de .241, con 400 imparables, 40 estacazos y 172 impulsadas.

