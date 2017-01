Donald Trump tras tiroteo en aeropuerto de Florida: “Mis pensamientos y oraciones para todos”

enero 6, 2017 - 3:56 pm

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar atento y en seguimiento del tiroteo que se presentó la tarde de este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale de Florida donde un tirador abrió fuego en contra de los presentes matando al menos a 5 personas he iriendo a otras 13 aproximadamente.

Así lo informó Trump en su cuenta en Twitter donde aseguró que le está haciendo seguimiento a la terrible situación que se presenta en el aeropuerto de Florida.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017