Donald Trump dará su primera rueda de prensa como presidente electo el 11 de enero

enero 3, 2017 - 9:40 pm

Donald Trump anunció el martes en Twitter que ofrecerá su primera conferencia de prensa como presidente electo de Estados Unidos el próximo 11 de enero en Nueva York.

“Ofreceré una conferencia de prensa general el 11 de enero en N.Y.C. Gracias”, indicó el martes por la noche en un mensaje en la red social.

El magnate inmobiliario, que asumirá las funciones presidenciales el 20 de enero, inicialmente había previsto dar una rueda de prensa el 15 de diciembre en la que daría detalles sobre cómo dejará de administrar, durante su presidencia, su inmenso imperio inmobiliario internacional, con el objetivo de evitar cualquier conflicto de interés.

Pero esta conferencia de prensa, anunciada a finales de noviembre, finalmente fue aplazada. El republicano había anunciado que se dirigiría a la prensa en enero, antes de su toma de posesión, pero sin precisar la fecha.

Su última conferencia de prensa se remonta a julio pasado.

La llegada inédita a la Casa Blanca de un multimillonario, que encabeza un imperio económico internacional, genera numerosas preguntas sobre posibles conflictos de intereses.

Trump estaría considerando confiar la dirección de sus negocios a tres de sus hijos, según los escasos detalles que él mismo ha dado desde que se lanzó en junio de 2015 a la carrera para llegar a la Casa Blanca.

Muchos expertos consideran que esto no solucionaría para nada los problemas de conflictos de intereses, pues los hijos del magnate son cercanos consejeros de su padre y desempeñaron un papel activo en los nombramientos del futuro gabinete de Trump.

Donald Trump ha concedido sólo algunas pocas entrevistas desde su elección, el 8 de noviembre pasado, sobre todo a The New York Times, pero no ha ofrecido ninguna conferencia de prensa y ha preferido expresarse a través de su cuenta de Twitter o de comunicados.

AFP