Director de “El Inca” apelará nueva decisión contra su filme

enero 23, 2017 - 8:11 pm

El cineasta venezolano Ignacio Castillo Cottin no se planea editar su película El Inca, tal como ordenara el juez Salvador García Mata para salvaguardar el honor, la confidencialidad y la reputación de los hijos del boxeador Edwin “El Inca” Valero. Más bien, su meta es apelar la decisión legal que dejó claro que, si desea que su cinta regrese a la cartelera, deberá cortar tres secuencias completas.

“Apelaremos la decisión porque esto es un irrespeto a la libertad de expresión y al derecho a la libertad de trabajo. La idea es mostrar la película tal como es. Por eso no retiraremos ninguna escena, ya que sin ellas la película pierde su esencia”, dice Castillo Cottin, quien no sólo repasa algunos de los éxitos del boxeador Edwin Valero dentro del cuadrilátero en su filme El Inca, sino que también refleja los sucesos que lo llevaron a la cárcel y a su trágica muerte.

Para Castillo Cottin, la sentencia, emitida la semana pasada, no debería tener lugar pues “el juez la emitió según una opinión que tuvo sin haber visto la película. Es como si él quisiera hacerla a su manera. Incluso quieren que coloquemos otras escenas. Entonces, que ellos hagan su película. Ni siquiera los representantes de la fiscalía presentes en el juicio están de acuerdo con la manera cómo se ha llevado el caso”.

El director explica de igual manera que otro de los argumentos legales tiene su raíz en los deseos de la familia Valero de ver su propia versión de los hechos en la pantalla grande. “Hasta Edwar Valero, hermano de ‘El Inca’ quería protagonizar esta película pues asegura que se parece físicamente al luchador. Pero la verdad es que yo trabajo con actores y esto no es un juego de monopolio. Cada cosa en una producción cinematográfica responde a una coherencia y a un concepto”.

Sin embargo, el director no descarta la posibilidad de proyectarla en otros países. “No podemos hacerle ningún tipo de publicidad y mucho menos venderla en DVD o llevarla a la televisión, pero el juez no puede pretender que encerremos en un cuarto este trabajo de varios años y que no lo saquemos hacia otras fronteras. Sería totalmente inadmisible. Es frustrante luchar contra tanto desconocimiento por parte del juez y el equipo involucrado en el procedimiento”, concluye el cineasta.

Por su parte, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) se pronunció el fin de semana contra lo que considera “la censura judicial”: “Cuando estamos a punto de cumplir 120 años del cine venezolano, el país se enfrenta a un tribunal judicial devenido en censor”, asegura en un comunicado.

El Universal