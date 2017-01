Diputado Florido acudió al MP para denunciar violación a su inmunidad parlamentaria

enero 28, 2017 - 11:11 am

Este sábado el diputado a la Asamblea Nacional (AN), y presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, acudió al Ministerio Público (MP), con la finalidad de denunciar la violación de su inmunidad parlamentaria y la anulación de su pasaporte.

A las afuera del MP Florido señaló: “Ayer impedimos ser detenidos, pero se nos anuló un instrumento fundamental, el pasaporte (…) Todos los diputados tenemos derecho al pasaporte diplomático y ese derecho no se nos ha entregado”.

Igualmente, destacó que el hecho no se trata de defender a un diputado, “es defender los derechos de una institución que el pueblo eligió”.

“Ningún funcionario puede detenerme ni retenerme, por la inmunidad parlamentaria que me acompaña como diputado (…) Hay que atribuir responsabilidades a los funcionarios que entorpecieron la labor de un parlamentario en visita oficial”, aseguró.

Florido fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía en horas de la tarde del viernes por presentar supuestas irregularidades con su pasaporte.

“El funcionario me indicó que me esperara un momento, porque no le funcionaba la computadora, lo que me pareció extraño, inmediatamente desconfié, porque se llevó mi pasaporte ‘al cuartico’, pasaron como unos 15 minutos, y no regresaba con mi pasaporte, por lo que decidí ir yo mismo, y me encuentro con el muchacho quien estaba esperando sentado que su superior le diera una orden al respecto (…) Le exigí que me diera mi pasaporte porque tengo inmunidad diplomática“, detalló.

Además agregó que el Saime argumentó que su documento “había sido anulado por denuncia de hurto”, lo que Florido rechazó pues el pasaporte “no pudo haber sido reportado por robo porque me encontraba fuera del país”.

