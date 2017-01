Diputado Correa: TSJ ha estudiado escoger nueva directiva de la AN

enero 31, 2017 - 8:22 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, indicó que en una de las “sentencias expres” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está previsto que han estudiado escoger una nueva directiva del parlamento.

Ante la nueva su sentencia, de fecha 26 de enero de 2017, el TSJ también declaró ilegitima la nueva Junta Directiva de la AN, que fue elegida el pasado 5 de enero, por considerar sus actos “nulos de nulidad absoluta derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva”.

En ese sentido, Correa considera que “no es de sorprendernos que el TSJ vaya a escoger una nueva directiva”. Es por ello que este martes discutirán en la AN sobre las funciones que a su juicio usurpa el TSJ.

“Nosotros somos competentes para escoger nuestra directiva”, destacó el parlamentario entrevistado en Venevisión. Advirtió que tal acción eso resquebrajaría el artículo 136 de la Constitución, referente a la división del poder público.

Correa criticó además que se haya declarado este miércoles como no laboral. Manifestó que la realización de un desfile no justifica la decisión. “Lo que más hace falta es trabajo y no desfile. El dinero que se va a gastar en el desfile la gente lo preferiría en comida o medicinas”.

Noticia al Día