Diputado Correa insiste que Venezuela tiene que ir hacia “una transición de paz y entendimiento”

enero 23, 2017 - 5:17 pm

El diputado por el estado Cojedes a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, manifestó este lunes que el diálogo en el país es necesario.

El parlamentario explicó que el país debe ir hacia un proceso de cambio, y este sistema “debe estar encaminado por un diálogo (…). En una transición si no hay entendimiento no hay transición”, aclaró.

“Venezuela tiene que ir hacia una transición de paz, de armonía y de entendimiento, no de impunidad, porque no puede pagar nadie por su forma de pensar, la gente debe pagar por su conducta y pensar distinto no es un delito, puede ser una forma de advertir que alguien lo está haciendo mal”.

Por otra parte, Correa advirtió que la “política errada del Gobierno en el Mercosur repercute en el Parlasur”.

Indicó que este año “es importante que veamos cómo será el papel de Venezuela en el Parlasur sin la presencia de Venezuela en el Mercosur”.

Además, resaltó la necesidad de reactivar el consulado del país en Miami, ya que “los venezolanos que están en La Florida son una venezolanos que sufren demasiado”.

Globovisión