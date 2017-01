Diputada Figuera exhorta al gobierno a atender crisis de salud

enero 11, 2017 - 6:34 am

La diputada Dinorah Figuera, exhortó este martes al Gobierno, alcaldes y gobernadores, a ejercer un gran bloque que permita buscar soluciones ante la crisis del país.

“Hoy los venezolanos están huérfanos de parte de las políticas públicas del Estado, estamos demandando al Ejecutivo Nacional clemencia sobre esta situación (…) convocamos a la autoridades a que permitan la búsqueda de soluciones de los problemas de quienes padecen no solamente de la salud, sino de convivencia“, expresó Figuera desde las afueras de la Maternidad Concepción Palacios.

Durante un contacto al programa Por Donde Vamos de Vanessa Davies por Unión Radio, la parlamentaria señaló que la bancada oficialista “no asistió a la sesión”. “No está presente, no acudieron a la AN, estuvimos a la expectativa cuando fuimos al Vargas, pero no vimos a ninguno”, refirió.

“Ya estamos sesionando, Stalin González, José Manuel Olivares, estamos escuchando a cada uno de los pacientes, quienes están planteando la falta de medicinas y alimentos (…) escuchamos a trabajadores de la salud, estamos haciendo parlamentarismo de calle, sacando a la Asamblea a la calle, estamos planteando trabajar de manera mancomunada diversos sectores, ante los graves hechos de crisis humanitaria que vive el país”, expresó,

