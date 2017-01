Difundel foto del Papa Francisco “siguiendo los consejos” de Snowden

enero 7, 2017 - 5:59 pm

Una imagen divulgada en Twitter recientemente ha confirmado que el Sumo Pontífice recurre al mismo método de seguridad que el exanalista de la NSA y el fundador de Facebook.



FOTO: Descubren al papa Francisco ‘siguiendo los consejos’ de Snowden

Este miércoles, el usuario de Twitter Collin Anderson ha publicado una foto del papa Francisco, que muestra al líder de la Iglesia católica contestando a una carta en su tableta. Esta imagen pronto se ha hecho viral, compartida miles de veces gracias a un detalle que no parece obvio a primera vista.

El hecho es que en la foto la tableta del Sumo Pontífice tiene tapada su cámara frontal, que es una manera sencilla de protegerse del ‘hackeo’. Según informa ‘The Washington Post’, la foto fue tomada en el 2015, aunque apareció en la Red solo este año. El mismo diario destaca que ha verificado la autenticidad de la imagen.

Cabe destacar, que en junio del 2016 en el perfil de Mark Zuckerberg en Facebook apareció una foto tomada desde su lugar de trabajo. Los usuarios y los medios se dieron cuenta de que la cámara web y el micrófono del portátil de Zuckerberg también estaban tapados con una cinta adhesiva.

El exanalista de la inteligencia estadounidense, Edward Snowden, ha dado algunos consejos desde Moscú a este respecto, sobre cómo protegerse de la vigilancia o piratas informáticos. Entre otras cosas, propone tapar la cámara web del ordenador con una cinta adhesiva.

Aunque pueda parecer rudimentario, este método sencillo puede protegernos de los piratas informáticos.

Sticker on the front-facing camera of the iPad.

Pope Francis’ opsec: pic.twitter.com/pgBab65lJP

— Collin Anderson (@CDA) January 4, 2017