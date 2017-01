Derrick Rose desaparece antes de su partido en la NBA

enero 10, 2017 - 8:17 am

El base de los New York Knicks, Derrick Rose, se perdió partido del lunes contra los New Orleans Pelicans por razones no reveladas.

Fuentes de la liga dijeron a ESPN que al menos un oficial del equipo trató de alcanzar a Rose antes del juego pero no lo logró.

Los Knicks enviaron un comunicado poco antes de decir que Rose no estaba en el equipo y no proporcionaron más información.

Brandon Jennings entró en lugar de Rose contra los Pelicans.

Según The Vertical, representantes del equipo y asociados del jugador eran incapaces de ponerse en contacto con Rose.

El entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek, no hizo mención con respecto a la ausencia de Rose cuando habló con la prensa alrededor de dos horas antes del aviso.

Situación familiar

La información más explícita que salió de los Knicks sobre el estado de Derrick Rose vino de Joakim Noah. El veterano pívot afirmó que había hablado con el base (su compañero de forma ininterrumpida desde que Rose llegó a la NBA en 2008) tras el partido, y que estaba “bien”, aunque no quiso profundizar. La tensión parecía evidente ante una situación compleja, con informaciones por confirmar sobre un regreso a su ciudad natal de Chicago.

La periodista Ramona Shelbourne de ESPN daba algo de luz. Derrick Rose no se había presentado al partido sin permiso y sin dar explicaciones previas por culpa de una “situación familiar”.

Rose, de 28 años, promedia 17.3 puntos, 4.5 asistencias y 3.9 rebotes en 33 partidos con los Knicks. Se perdió dos juegos al inicio de la temporada debido a espasmos en la espalda pero ha estado relativamente saludable sin dolencias en la espalda.

