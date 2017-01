Delsa Solórzano denuncia que recibió amenaza de muerte

enero 24, 2017 - 9:24 pm

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, denunció este martes a través de su cuenta en Twitter que su familia recibió una amenaza de muerte.

En la red social, la parlamentaria mostró una imagen de dos cuchillos que fueron dejados sobre una imagen de la Virgen encima del parachoques de la camioneta familiar.

“Mi esposo @ luisizquiel acaba de encontrar esta amenaza de muerte en la camioneta familiar (…) En la estampita se lee claramente “in memoriam” y sobre ella está un cuchillo”, contó en la red social.

Solórzano afirmó que esa amenaza, para ella o su esposo no logrará silenciarlos. “Como bien saben, yo no estoy en Vzla esta semana. Pero mi voz no la van a silenciar con ninguna amenaza”, añadió.



Noticia al Día