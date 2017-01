Defensor Saab: Acompañantes internacionales confían en relanzamiento del diálogo

enero 25, 2017 - 7:55 pm

El Defensor del Pueblo Tarek William Saab, aseguró este miércoles que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, está completamente seguro de que el diálogo entre el Gobierno y la oposición, va a relanzarse en el país.

“Yo tuve una muy breve reunión con Ernesto Samper, el secretario de la Unasur y unos de los acompañantes, y él tiene una gran fe en lo que hizo hace un tiempo y tiene una gran fe de que ese diálogo va a relanzarse”, aseveró durante una entrevista en Con Todo y Penzini.

Saab recalcó que este diálogo tiene un punto a favor y es que no viene producto de una guerra civil, “el diálogo es más bien para evitar que eso suceda”.

Comentó que el diálogo tuvo dos momentos importantes el año pasado y en el cual se firmó un documento con ciertos acuerdos, pero que finalmente este acuerdo “naufragó”.

No obstante, dejó claro que “Venezuela está buscando puntos de encuentros en medio de las contradicciones que siempre han existido en el país (…) Un diálogo implica la ruptura de un monólogo”.

Por otra parte, mencionó que el Papa Francisco es un líder espiritual global que merece todo el apoyo

El decreto de EEUU es contra Venezuela

El Defensor del Pueblo, ratificó que el decreto de Estados Unidos (EEUU) que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la paz de ese país, es contra esta nación suramericana y no contra ciertos políticos.

“Yo creo que el mundo entero no estuvo de acuerdo con eso y de hecho el propio (Barack) Obama salió diciendo que no era una amenaza contra Venezuela, y por eso le dijeron, bueno entonces derogue el decreto”, comentó.

Mencionó que Obama no debió recibir el Premio Nobel de la Paz porque a su juicio, propició varias guerras.

En este contexto, comentó que probablemente sea el actual presidente de EEUU, Donald Trump, quien derogue el mencionado decreto, esto tomando en cuenta “todas las cosas tan extrañas que están sucediendo.

