CRU firma con los comerciantes de la Plaza Baralt comodato de ocupación de los kioscos “tranvía”

Como parte del Pan Extraordinario de Recuperación y Reordenamiento del Casco Central de Maracaibo que adelanta el gobernador Francisco Arias Cárdenas, este viernes entre comerciantes de la Plaza Baralt y el Centro Rafael Urdaneta se procedió a la firma de comodatos de uso del nuevo equipamiento urbano de la Plaza Baralt.

EL presidente del CRU, ingeniero Gustavo Pérez señaló “esta asignación será por un lapso de 10 años, prorrogable a 5 años más, para un total de 15 años, en esta primera fase firmaron los 30 comerciantes que ocupan los kioscos tipo tranvías y que durante años han hecho vida en la Plaza Baralt, entre ellos hay personas que tienen más de 50 años trabajando en ese espacio”.

Igualmente informó que paulatinamente los comerciantes que están ocupando kioscos estilo display y octagonales estarán firmando esta asignación “venimos trabajando con cada uno de los comerciantes, inicialmente se firmó el comodato con los ocupantes de los tranvías, pero en pocos días los comerciantes de los otros tipos de kioscos que se encuentran en la Plaza Baralt se estarán convocando para darle carácter jurídico a esta asignación”.

“Hoy entregamos kioscos dignos, sustituyendo ranchos por kioscos, brindando un sitio de trabajo confortable, espacioso, limpio y representativo. Esperamos que con esta asignación cumplan con cada una de las cláusulas que comprende el contrato, que vela por su seguridad y por la armonía en este espacio. No estamos pidiendo otra cosa, sino que se cree el sentido de pertenencia por los kioscos y las áreas recuperadas, nosotros no hacemos nada con recuperar los espacios y las infraestructura si las personas que hacen vida activa no sienten que esto les pertenece”, recalcó Pérez.

Por su parte el señor José Quintero, mejor conocido como “el relojero” de la Plaza Baralt agradeció al gobernador Francisco Arias Cárdenas y a los representantes del CRU por el acto de justicia social que se está llevando a cabo en este espacio “tengo un sentido de reconocimiento, yo agradezco que me sacaran del rancho en el que trabajaba, hoy puedo decir que tengo un puesto de trabajo digno, con el que le estoy garantizando un futuro a mi familia” manifestó.

El comerciante Alberto Torres pidió a todos sus compañeros que unan esfuerzos y pongan un granito de arena “para mí esto es una bendición, yo he vivido aquí en la plaza Baralt toda mi vida… Estoy enamorado de la Plaza Baralt, yo tengo sentido de pertenencia, por lo que invito a todos los comerciantes a que pongamos un granito de arena y cuidemos esto que nos pertenece”.

Eudo García ocupante del kiosco tipo tranvía y vendedor de comida señaló “yo estoy muy contento con este proyecto, a mí me ha ido muy bien con este nuevo sitio de trabajo”.

Finalmente el presidente del CRU Gustavo Pérez invitó a todos los comerciantes a mantener estos espacios y a respetar el compromiso que están adquiriendo hoy no sólo con el Centro Rafael Urdaneta, sino con el pueblo del Zulia, “estos son sitios que pertenecen a cada uno de los zulianos y zulianas, por tanto debemos garantizar que los mismos se mantengan en buen estado”.

