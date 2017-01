Conoce estos 4 potenciadores sexuales masculinos naturales

Yohimbina o Yumbina

El árbol yohimbe (Pausinystalia johimbe) es conocido como “el árbol del amor. Se trata de un árbol perenne de África occidental cuya corteza contiene un químico llamado yohimbina. Actualmente se utiliza como un remedio para la disfunción sexual, incluida la disfunción eréctil. Como suplemento dietético, la corteza seca es transformada en té y administrada por vía oral. Sus efectos secundarios son: hipertensión, ansiedad, o episodios maníacos.

Un estudio publicado en la revista US National Library of Medicine National Institutes of Health evaluó el efecto de la yohimbina (hasta 30 mg / día) en la erección, el deseo sexual, la excitación y la respuesta eyaculatoria. Los resultados no encontraron efecto alguno de la yohimbina en la mayoría de los aspectos de la respuesta sexual en hombres sexualmente funcionales. Sin embargo, en cuanto a la disfunción eréctil masculina, 3 de los 11 hombres obtuvieron fuertes efectos positivos. La frecuencia de las actividades sexuales aumentó y la auto-evaluación de la respuesta genital.

Epimedium

Lo llaman la “viagra natural china”. Ciertamente este potenciador procede de la medicina tradicional china. Es considerado el más poderoso de los tónicos sexuales vegetarianos. Aunque sorprendentemente poco se sabe de él en occidente, esta hierba estimula el sistema nervioso, especialmente los nervios de los genitales. Se utiliza principalmente para despertar el deseo sexual, pero algunos hombres toman epimedium para solucionar problemas de rendimiento sexual, incluyendo la eyaculación involuntaria o la disfunción eréctil. Además, disminuye la presión arterial alta y mejora el sistema inmune.

El departamento de salud de la Universidad de Michigan informa que las hojas de epimedium se han utilizado durante mucho tiempo en la medicina tradicional asiática para personas con dificultades sexuales y en al menos un estudio se ha demostrado que aumenta la libido.