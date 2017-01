Con todo inició su pretemporada el Zulia FC (+Fotos)

enero 4, 2017 - 7:43 pm

Jefferson Savarino, Henry Plazas y Henry Palomino se sumaron desde el primer día de pretemporada con el conjunto del Zulia FC, incluso tuvieron como invitado a Andrés Montero en el entrenamiento, que se realizó en el estadio José Encarnación “Pachencho” Romero a partir de las 3:30 de la tarde.

Luis Quintero, preparador físico del equipo, dirigió este primer entrenamiento, donde los jugadores negriazules realizaron sesiones de ejercicios para comenzar a ponerse a tono, tras el breve descanso por las fiestas navideñas. Los petroleros hicieron rutinas de calentamiento, trote suave y tomar un poco la esférica en la media cancha.

“ Vengo con la misma ilusión, no descartó la posibilidad de tener una oferta del extranjero y probar suerte afuera”, expresó Jefferson Savarino, quien compartió casi toda la práctica junto a su amigo Andrés Montero, quien llegó de Albania. “No voy a continuar en Albania hemos rescindido el contrato”, expresó Montero sobre su futuro, que aún desconoce si se uniformará con el elenco petrolero o se va al extranjero.” Voy a esperar a lo que me diga mi representante, me ha dicho que tengo varias ofertas de clubes europeos, todavía no tenemos nada concretado con el Zulia”.

El joven zuliano de 22 años, se convirtió en el primer venezolano en marcar un gol en la Superliga de Albania, estaría disputó a afrontar cualquier competencia en este 2017. “Si es jugar la Libertadores o ir a Europa, bienvenido sea”. Montero dejó muy en claro de jugar el torneo más prestigioso de este continente con el “Buque Petrolero “sería un sueño y un honor”. Montero indicó que aprendió a jugar más al estilo táctico durante su pasantía en el Viejo Continente.

Andrés dio su impresión sobre el entrenamiento. “Estoy bastante contento por volver a mi casa que es el Zulia FC. Extrañaba mucho estar en el campo de juego con mis compañeros”.

Savarino se sintió alegre por practicar con Montero, y le gustaría disputar junto a él la Libertadores. “Todo jugador quisiera jugar una Libertadores. Es un sueño”, admitió el oriundo de San Francisco sobre la posibilidad de ver acción en ese torneo continental.

Los zulianos seguirán con su pretemporada para llegar su plantilla en las mejores condiciones físicas posibles para afrontar el torneo Apertura del fútbol nacional. Los jugadores extranjeros se incorporarían al club la semana entrante. El argentino Luciano Guaycochea ‏quiere volver al Zulia completamente en forma, que este miércoles publicó en su cuenta de Twitter la sesión de su entrenamiento.

Alberth Piña

Noticia al Día

Fotos: José López