Con normalidad se reactivó recaudación en los peajes del Zulia

enero 18, 2017 - 10:07 am

Con toda normalidad se reinicio desde el lunes, el cobro en las diferentes estaciones recaudadoras del Estado Zulia, luego de haber transcurrido un mes de suspensión por orden del Ministro de Transporte y Obras Publicas.

Desde las 6 de la mañana arrancaron las operaciones de recaudación sin novedades resaltantes en lo que respecta a las actividades administrativas y de control vehicular.

Sin embargo, es necesario recordarle a los usuarios de las carreteras del Zulia, que el pago que realizan le permite al SEDAEREZ, desarrollar planes de mantenimiento de la vialidad y garantizar los servicios viales (patrullaje, asistencia vial, traslados en grúa). Quienes transitamos por las troncales del estado, y pagamos la tarifa del peaje, contribuimos así con el mantenimiento de la vialidad por donde circulamos. Es por ello que agradecemos a quienes con su aporte, han decidido formar parte de la solución.

Así lo dio a conocer el Director General del Sedaerez, Tcnel Orlando Silberstein, quien se traslado hasta las instalaciones del Peaje San Rafael del Mojan, municipio Mara, para supervisar este reinicio de la recaudación en la primera estación puesta en funcionamiento por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas en el año 2015, y que es la que registra el mayor número de movilización vehicular en la región.

Vale decir que aunque no se estaba cancelando el pago correspondiente durante este período, los servicios ofrecidos por el SEDAEREZ, tales como auxilio vial con traslado en grúa, , mantenimiento vial, desmalezamiento y señalización, se continuaron prestando sin interrupción y a cabalidad..

Entre el 15 de diciembre del 2016 y el 15 de enero del 2017, pasaron por los peajes del Zulia 1.378.747 vehículos, se prestaron 88 auxilios viales, 194 traslados en grúa, 598 recorridos de patrullaje del CPBEZ, 322 por parte de la GNB y 728 por el personal del SEDAEREZ. Hubo 6 accidentes, 14 lesionados leves y una persona lamentablemente fallecida. En relacion a estos accidentes, las causas fueron:imprudencia del conductor al realizar maniobras riesgosas, exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, no haber descansado apropiadamente, no haber utilizado el cinturón de seguridad y fallas mecánicas (conducir vehículos en mal estado y no haberlos revisado adecuadamente antes de emprender el viaje), por lo que reiteramos nuestro llamado a la precaución y a la prudencia.

Para este 2017, indicó Silberstein, ya están bien adelantados los trabajos de adecuación tecnológica y automatización del Peaje de Paraguachón con miras a iniciar la actividad de recaudación a la brevedad.

Las tarifas ya han sido estudiadas y sometidas a la consideración del primer mandatario regional para su consideración y aprobación, para posteriormente hacerlas del conocimiento público. Estas tarifas por cierto, podrán ser pagadas tanto en bolívares como en pesos colombianos, dado que se trata de un peaje fronterizo. Así que pronto sumaremos esa parte de la vialidad del Zulia a los planes de mantenimiento, y la prestación de servicios de auxilio vial para todos los usuarios.

Con esta estación recaudadora sumarán siete (7) las puestas en funcionamiento por el gobernador Francisco Arias Cárdenas, desde que fuera transferida esta competencia de administración de las estaciones recaudadoras por parte del Gobierno Nacional.

Es un peaje amplio, confortable y tendrá tecnología de punta para garantizar que sus procesos sean rápidos y confiables. Permitirá el prepago a través de una tarjeta magnética que podrá ser recargada por internet; además, se contempla una consideración con el transporte público con una tarifa especial con la colocación de un chip que le indica al sistema la condición del vehículo, previo registro.

Los ingresos reportados serán invertidos en el mantenimiento de la vialidad a lo largo de la troncal del Caribe. Igualmente destacó, que así como en el resto de los tramos viales, los conductores contarán en el trayecto con auxilio vial y la presencia de una grúa las 24 horas, patrullaje para garantizar seguridad en su recorrido y atención médica con traslado en ambulancia al centro de salud más cercano en los casos de emergencias que así lo ameriten. Todos estos servicios son gratuitos y coordinados por el SEDAEREZ con los organismos respectivos adscritos al gobierno nacional, regional y municipal.

El propósito es- agregó Silberstein- que con los recursos obtenidos por concepto de recaudación en el peaje, se amplíen los servicios al usuario y se continúen realizando de manera permanente trabajos de mantenimiento vial, para que quienes se movilicen por la troncal del Caribe, lo hagan en condiciones seguras y queden satisfechos con formar parte de este esfuerzo, que se traducirá en bienestar y desarrollo para todos, tanto los que transiten las vías, como los que viven en sus adyacencias, pues también se están generando empleos fijos directos, indirectos y actividades comerciales surgidas con la reapertura del peaje, pues es deseo y objetivo `preciso del Gobernador Arias Cárdenas, proporcionarle a la comunidad el mejor servicio, ya que “Gobernar es hacer”, y estamos haciendo del “Zulia un camino seguro”.

Nota de prensa Sedaerez