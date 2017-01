Colisión de dos avionetas en el aire deja al menos dos muertos en EE.UU. (Video)

enero 1, 2017 - 7:46 am

Dos personas han muerto al colisionar en el aire sus avionetas cerca del aeropuerto Aero Country Airport, junto la ciudad de McKinney en Texas, informa Dallas News.

Las condiciones climáticas eran bastante despejadas para que ambos pilotos pudieran verse mutuamente, informa el portal a la portavoz de la administración aérea, Lynn Lunsford. Según ella, ninguno de los pilotos estuvo en contacto con controladores aereos en el momento de la colisión.

Los residentes locales han grabado varios videos que recogen el momento de la explosión que se produjo al caer las aeronaves tras la colisión, así como sus escombros en llamas.

Un testigo presencial comentó a la cadena WFAA que los aviones volaban a baja altura y que colisionaron sobre una zona muy poblada. Uno de ellos cayó en el aparcamiento del gran almacén Home Depot.

Incredible video of McKinney plane crash that a viewer just sent me. 13 yr old son was playing with friends and saw it all happen. @CBSDFW pic.twitter.com/0RPzcxns4O

— Dan Haggerty (@HaggertyCBS11) 1 de enero de 2017