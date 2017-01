Clubes de fútbol de Estambul rinden homenaje a las víctimas del atentado en la discoteca Reina

enero 1, 2017 - 5:17 pm

Los principales clubes de Estambul, ciudad que sufrió en la noche de año nuevo un atentando en la conocida discoteca Reina provocando 39 muertes, expresaron su solidaridad a las víctimas en las redes sociales.

“Condenamos masivamente el odioso ataque terrorista contra el (club) Reina. Nuestros pensamientos están con los afectados”, escribió el Galatasaray en su cuenta de Twitter.

El Fenerbahçe publicó en su página web un texto en el que desea “una pronta recuperación a todos los ciudadanos heridos”.

Por su parte, el Besiktas rindió homenaje a una de las víctimas del atentado que trabajaba para las empresa encargada de la seguridad en la estadio del club.

El jugador del Barcelona y el capitán de la selección turca, Arda Turan, instó a su pueblo a unirse frente al terror en un mensaje publicado en Twitter.

El 10 de diciembre, un atentado de bomba causó 38 muertos, mayoritariamente policías, cerca del estadio del Besiktas, en pleno corazón de Estambul, dos horas después del final del encuentro contra el Bursaspor.

